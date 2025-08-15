En el Quindío entregan recomendaciones para el uso seguro del celular

Armenia

Recordemos que el caso se registró en zona rural del municipio de Córdoba donde un campesino resultó gravemente afectado a tal punto de encontrarse en una unidad de cuidados intensivos.

Frente al caso y con fines de prevención para evitar situaciones similares, el secretario de las TIC de la gobernación del departamento, Héctor Fabio Hincapié entregó recomendaciones para el uso seguro de los dispositivos electrónicos como celulares, batería y equipos de cómputo.

“Mantener los dispositivos alejados de esta fuente de calor como radiadores, estufas, hornos, inclusive dormir con ellos cerca del cuerpo humano. y no utilizar dispositivos dañados, es decir, aquellos que tengan algún deterioro en el cable o en la conexión correspondiente. Y permanentemente supervisé esos dispositivos para evitar cualquier riesgo. En efecto, tenemos nosotros mismos que hacer la prevención correspondiente para el uso adecuado de cada uno de ellos“, afirmó.

Mencionó que es importante utilizar cargadores originales, es decir, los que son certificados por el fabricante para evitar daños en la batería o en el dispositivo.

“Esa costumbre de a veces de las personas conectar el equipo y estar durmiendo allí puede tener también algún tipo de situación riesgosa. Evitar por sobretodo la sobrecarga de los mismos y en caso de emergencia es importante, en caso de sobrecalentamiento, de una vez desconectar el equipo lo más rápido posible de la fuente que le permita dar la energía y ahí de inmediato buscar la atención médica", afirmó.

Asimismo, sostuvo que es ideal no sobrecargar, no dejar constantemente conectado el equipo porque puede aumentar el riesgo de explosión y también es clave entender que los dispositivos deben estar alejados de las fuentes de calor como radiadores, estufas e incluso dormir con ellos.

“En caso de incendio del equipo, es importante también evacuar el área y llamar si se presenta la conflagración a los equipos de emergencia. Son algunas de las recomendaciones que pueden ayudar a prevenir lesiones y daños a la vida física causados por el uso inadecuado de la tecnología y particularmente con este hecho que nos registra recientemente la noticia frente al caso del campesino del municipio de Córdoba, también que es necesario cuidar el equipo y por supuesto verificar que el cargador sea el original y en caso de que esté presentando falla en la batería asistir ante el técnico para que le haga la revisión correspondiente al equipo", destacó.

Añadió que el tiempo máximo de vida útil de los equipos tecnológicos es entre tres a cinco años y dijo que una buena asistencia técnica puede dar referencia del estado del celular.