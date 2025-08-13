Campesino sufrió quemaduras luego de que le estallara el celular en el bolsillo en Córdoba, Quindío

Armenia

En zona rural del municipio de Córdoba, Quindío se presentó el insólito incidente donde un campesino sufrió quemaduras en varias partes del cuerpo entre ellos es su zona intima al estallarle el celular.

Carlos Arturo López Ríos, amigo y vecino del afectado narró “me encuentro con la señora esposa del compañero Arbey Pacheco, campesino cafetero como todos nosotros, el cual el día de ayer martes 12 de agosto a las 7:30 de la mañana le explotó este celular en el bolsillo cuando se iba para el Cafetal. Y quedó, destruido totalmente”

Y agregó “El compañero está en este momento en la UCI en el hospital San Juan de Dios de Armenia en cuidados intensivos porque corre peligro su vida y tiene heridas y quemaduras.

Mariani Novoa esposa de Arley Pacheco relató “En las horas de la mañana, ayer a las 7:30, él sintió que se le explotó algo en el bolsillo del pantalón, era el celular. Entonces se fue corriendo a la estufa pensando que era la estufa, pero no nunca pensando que era el celular. Cuando se dio vuelta estaba en llamas y se fue para la sala y rapidito se quitó su ropa y estaba quemado las piernas y el pene”

Carlos Arturo López Ríos, amigo y vecino del afectado indicó “Requerimos a las autoridades, a los medios de comunicación, a organismos de control que se pronuncien para que se prevengan este tipo de situaciones que ponen en peligro la vida de todo el pueblo colombiano. Celular marca Hyundai, aquí está el número de serie y todo, lo voy a guardar como como antecedente para que realmente se haga algo y se eviten estos accidentes que ponen en peligro la vida.