En Bolívar varias poblaciones no tendrán energía por trabajos de Afinia

El equipo técnico de Afinia, filial del Grupo EPM, adelantará trabajos de robustecimiento de la infraestructura eléctrica en distintos municipios de Bolívar y Magdalena, entre el 18 y 24 de agosto. La compañía ofrece disculpas a los clientes y solicita su comprensión por el tiempo que permanecerán sin servicio para ejecutar las siguientes actividades:

Lunes, 18 de agosto

Circuito Bayunca 2 de 6:00 a. m. a 2:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en zona rural de Santa Catalina, y sectores aledaños a la vía Clemencia-Santa Catalina.

Circuito Mamonal 5 de 7:00 a. m. a 7:10 a. m. y de 4:00 p. m. a 4:10 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena y Turbana: Mamonal, vía Pasacaballos, Variante Gambote, ExxonMobil, Colterminales, Dexton, Oiltaking, Refisal, Bunkersoil, Abocol, Terpel Eneris SAS (Planta Lubricantes), Reficar, estación Promigas, Ajover. Sectores de Turbana: calle 7 con carrera 15 sector Puerto Badel, Finca Los Morelos, Variante a Mamonal Calle 1.

Circuito Mamonal 6 de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Mamonal, Maltería (Bavaria), Carretera Los Dolores Kilómetro 4, vía Barú Kilómetro 1, Kilómetro 14 Maltería Muelles, entrada Pasacaballos, sectores aledaños a Maltería Tropical.

Circuito Mamonal 8 de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: zona rural y urbana de Pasacaballos. vía Puerto Badel, vereda Bajo del Tigre, finca La Mano de Dios.

Circuito Mamonal 9 de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: zona urbana y rural de Barú, Ararca, Santa Ana, Isla Draga, Isla Abanico.

Circuito Mamonal 10 de 7:00 a. m. a 7:10 a. m. y de 4:00 p. m. a 4:10 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Mamonal Sectores: Kilómetro 12 Cabot Colombia S.A. Y vía Pasacaballo, Kilometro 11 Lamitech S.A, carrera 56 kilómetro 12, calle 15 con Kilómetro 11.

Martes, 19 de agosto

Circuito Chambacú 8 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Avenida Pedregal, carrera 11 entre calle 30 y calle 29, barrio Getsemaní.

Circuito Ternera 11 de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Barrio Blas de Lezo, sectores: Manzana 10 con calle 25, manzana H Lote 29, Manzana E, calle 27 con Manzana C10, Calle 28 con Manzana D.

Circuito Ternera 2 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Turbaco: Barrios de Turbaco: Carrera 7 Este Con Calle 22, sector barrios Buenos Aires, Las Cocas, Cucuman, La Mina, Altos de La Victoria.

Circuito Villa Estrella 2 de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Transversal 73 Con Manzana 47, barrio El Pozón.

Circuito Zambrano 3 de 8:30 a. m. a 4:30 p. m. Se interrumpirá el servicio en Zambrano: sectores: vía Zambrano - Plato Magdalena y sectores aledaños.

Miércoles, 20 de agosto

Circuito Bocagrande 7 de 3:30 p. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: calle 4 con carrera 3, calle 11 y calle 10, corregimiento Bocachica.

Circuito Banco I (Magdalena) de 7:50 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en El Banco (Magdalena): calle 88 con carrera 20ª, barrio Veinticuatro de Diciembre.

Circuito San Jacinto 1 de 8:30 a. m. a 5:30 p. m. Se interrumpirá el servicio en El Guamo: Corregimientos del Guamo; Nervití, Robles, Tasajera.

Circuito Villa Estrella 4 de 7:00 a. m. a 7:30 a. m. y de 3:30 p. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Cartagena: Flor del Campo, La India, Urbanización Colombiaton, El Pozón, Ciudadela Bicentenario.

Circuito Villa Estrella 4 de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena; barrios de Cartagena: El Pozón sectores desde La Transversal 54 hasta La Transversal 73d con Calle del Terraplén y Calle Barranquilla.

Circuito Centro, Olaya, San Pablo, Santa Isabel, Magangué 4 y 5; Circuito San Francisco San Sebastián, Santa Ana (Magangué), Santa Barbara, Mompox 5 y Línea 556 de 5:00 a. m. a 2:00 p. m. Se interrumpirá el servicio la zona urbana y rural de en Magangué, Cicuco, Mompox, Talaigua Nuevo, Pinillos, Margarita, San Fernando y en el Magdalena: San Zenón, Pijiño del Carmen, Santa Ana, San Sebastián de Buenavista y Santa Barbara de Pinto.

Jueves 21 de agosto

Circuito Manzanillo 6 de 8:15 a. m. a 3:50 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena Sector: Tierra Baja, Manzanillo del Mar.

Circuito San Juan Nepomuceno 2 de 8:55 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en San Juan Nepomuceno Carrera 10 Sector Barrio 20 de marzo

Circuito San Martin de Loba 1 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en San Martín de Loba Corregimiento: Chapetona, Pueblo Nuevo, Layitas, Buenos Aires Y Papayal. Sector Vía: Chimi - Chapetona, Chapetona - Papayal, y sectores aledaños a la vía.

Circuito Zambrano 3 de 7:45 a. m. a 4:10 p. m. Se interrumpirá el servicio en Córdoba Sectores: vía Córdoba - San Andrés, vía San Andrés - Santa Lucia, vía Santa Lucia - Tacamochito, vía Tacamochito - Tacamocho, Casco Urbano: San Andrés, Santa Lucia, Tacamochito, Tacamocho y sectores aledaños.

Viernes 22 de agosto 5

Circuito Bosque 4 de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena Barrio Bruselas Sectores: Transversal 43 Con Diagonal 23, Diagonal 22 (Avenida Crisanto Luque) Entre Transversal 37(Calle Simón Bosa) Y Transversal 77 (Calle Las Américas).

Circuito Chambacú 3 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena Calle 35 Entre Calle Del Porvenir Y Carrera 7 Sector Barrio Centro.

Circuito Sur de Bolívar de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en El Banco (Magdalena) Vía El Banco - Cerrito, Vía Cerrito - El Peñón, Vía El Peñón - El Peoncito, Vía El Peñoncito - Puerto Boca. Sectores: Cerrito, El Peñón, El Peñoncito y sectores aledaños.

Circuito San Jacinto 1 de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en San Jacinto San Jacinto, barrios: Urbanización J.C.A, San Abel. Veredas: Cerro Maco, Casa de Piedra, El Bongal, Paraíso, Las Mercedes, San Cristóbal, Arroyo María, Pava.

Circuito Zaragocilla 5 de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena Barrios de Cartagena: Escallón Villa, La Floresta, San Antonio, Chipre, Los Ángeles, Tacarigua, Camagüey, Villa Sandra, Avenida Pedro Heredia, entre carrera 50c hasta la carrera 65, calle 30d con carrera 64 barrio La Castellana.

Sábado 23 de agosto

Circuito Bosque 11 de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena Barrios de Cartagena: Lomas de Peye, calle 53 con carrera 32a sector barrio san bernardo, la maría sector San Bernardo calle 56 con carrera 28.

Circuito El Carmen 4 de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en El Carmen de Bolívar - Ovejas (Sucre) Sectores: vía Carmen De Bolívar - Oveja y sectores aledaños a la vía. Finca: La Amazonia, La Feria, La Vida, El Bongo, y sectores aledaños. Veredas o caserío: San Antonio, Miramar, Verdún, Padula, Pijiguay, Pintamonal, Verdún y sectores aledaños.

Circuito Hatillo de Loba 2 de 8:00 a. m. a 4:30 p. m. Se interrumpirá el servicio en Barranco de Loba Vereda de Barranco de Loba: Escubillal, El Torito, Garzo Calle Principal, Cañón Hernán, Las Casitas, Finca Tamay, Fica Villa Maria.

Circuito Zaragocilla 1 de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena Barrio Olaya Herrera Sector Ricaurte, Diagonal Mercadito San Rafael, Olaya Herrera Sector 11 de noviembre.

Domingo 24 de agosto

Circuito Chambacú 8 de 8:00 a. m. a 12:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena Barrio Getsemaní: Calle Del Arsenal, Calle Larga Con Carrera 8b, Antiguo Banco Sudameris, Davivienda

Circuito Banco IV (Magdalena) de 8:00 a. m. a 12:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en El Banco (Magdalena) Corregimientos De El Banco (Magdalena): Agua Estrada, Algarrobal, Barranco De Chilloa, Belén, Botillero, Caños De Palma, Islitas, Pueblo Nuevo, Menchiquejo, Sabanas de Hatillo

Circuito Ternera 1 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena Barrios: Villa Rubia, La Consolata, Los Jardines, La Victoria, El Carmelo, La Central, San Pedro Mártir y El Milagro.