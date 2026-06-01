Unicolombo Cartagena se destaca en Pruebas Saber y Saber TyT

La Fundación Universitaria Colombo Internacional – Unicolombo alcanzó destacados resultados en las Pruebas Saber Pro y Saber Técnicos y Tecnológicos (TyT) del ICFES, consolidando su posicionamiento entre las instituciones de educación superior con mejor desempeño en Cartagena y la región Caribe.

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La institución obtuvo resultados sobresalientes en Competencias de Inglés, área que refleja la fortaleza de su modelo académico y su apuesta histórica por la formación de profesionales bilingües.

En las Pruebas Saber Pro de programas profesionales, Unicolombo registró un puntaje de 175 en Competencias de Inglés, ocupando el primer lugar en Cartagena, por encima de la Universidad Tecnológica de Bolívar (174) y la Escuela Naval Almirante Padilla (162).

A nivel regional, alcanzó el segundo lugar en el Caribe colombiano, con un desempeño destacado junto a la Universidad del Norte (198) y la Universidad Tecnológica de Bolívar (174).

En las Pruebas Saber TyT de programas técnicos y tecnológicos, Unicolombo obtuvo 133 puntos en Competencias de Inglés, resultado que le permitió ubicarse en el primer lugar en Cartagena, seguida por Tecnológico Comfenalco (105) y la Universidad Mayor de Bolívar (104).

En el ámbito regional ocupó el segundo lugar, compartiendo los mejores desempeños con la Universidad Autónoma del Caribe (141) y la Escuela Normal Superior María Auxiliadora (118).Los resultados también evidencian la calidad integral de los procesos formativos de la institución.

En el puntaje global de Saber Pro, Unicolombo alcanzó 148 puntos, ubicándose entre las tres universidades con mejores resultados de Cartagena, junto a la Universidad Tecnológica de Bolívar (164) y la Universidad de Cartagena (150).

Por su parte, en el puntaje global de Saber TyT, la institución obtuvo 105 puntos, liderando la clasificación local, acompañada por Tecnológico Comfenalco (98) y UniNúñez (95).

Estos resultados ratifican el compromiso de Unicolombo con una educación de calidad, pertinente e internacional, donde el bilingüismo constituye una ventaja competitiva que fortalece el perfil profesional de sus estudiantes y amplía sus oportunidades en entornos laborales y académicos globales.

El desempeño alcanzado en las pruebas nacionales reafirma a Unicolombo como una institución referente en Cartagena y la región Caribe, destacándose por la formación de profesionales bilingües con competencias para desenvolverse exitosamente en escenarios nacionales e internacionales.