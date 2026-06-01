ANI y operador de Aeropuerto Rafael Núñez conmemoran 493 años de Cartagena

El presidente de Agencia Nacional de Infraestructura, Óscar Torres Yarzagaray, y la gerente de OINAC, Patricia Mejía, celebraron el cumpleaños 493 de Cartagena de Indias y adelantaron un recorrido por las intervenciones en las zonas aire y tierra, que se vienen realizando en el aeropuerto Rafael Núñez.

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Los trabajos en la terminal aérea se concentran en la construcción de un nuevo sistema de abastecimiento de combustible, la nueva terminal internacional y la ampliación de capacidad, que comprende una nueva fachada y un edificio de parqueaderos.

“Hoy celebramos que nuestra ciudad cumple 493 años y que mejor regalo que su terminal aérea se transforme, preste un mejor servicio y conecte a Cartagena con el mundo. Estas obras de ampliación y modernización que la concesión OINAC viene adelantando son una respuesta del Gobierno del Cambio para aportar al desarrollo urbano, la sostenibilidad, el crecimiento económico y el bienestar de la ‘heroica”, indicó el presidente de la ANI, Óscar Torres.

La transformación de la terminal viene adelantándose con la reubicación de los tanques de almacenamiento de combustible hacia un espacio operativo detrás de la plataforma de aviación general, que evitará que los camiones cisterna transiten por zonas residenciales.

Allí, a través de una vía perimetral exclusiva, el ingreso se realizará por la entrada de La Bocana mejorando la logística, contribuyendo a la seguridad y disminuyendo el tráfico pesado y ruido en áreas aledañas.

En el espacio donde se encuentran los antiguos tanques de combustible se construirá una nueva terminal internacional de 19.593 m² para ofrecerle a los pasajeros mayor comodidad, mejores servicios y nuevas tecnologías.

“Este proyecto de ampliación y modernización es, además de un motivo de orgullo para Colombia, la primera iniciativa privada aeroportuaria del programa 5G del Caribe que busca una infraestructura a la altura del presente y futuro de Cartagena”, señaló Patricia Mejía, gerente de OINAC. www.ani.gov.co

Esta ampliación y modernización del aeropuerto inició hace unos meses con las adecuaciones en la fachada y hall principal, las cuales originó el cierre de los dos carriles del costado derecho de la Calle 70A (vía de acceso al aeropuerto); la concesionaria, en alianza con el Departamento Administrativo de Tránsito y Transportes (DATT) y bajo el Plan de Manejo de Tránsito (PMT), ya hizo el desplazamiento de la vía y con el apoyo logístico la circulación del transporte público y vehículos particulares.

El principal aeropuerto del caribe colombiano se concesionó a OINAC en este gobierno y pasará de tener un área de 25.154 m² a 44.748 m², que permitirá incrementar su capacidad operativa, aumentar la cobertura de servicios aeroportuarios y mejorar la experiencia y confort de los pasajeros.

Datos de interés:

- Entre enero y diciembre de 2025, la terminal aérea movilizó 7.756.298 pasajeros.

En lo corrido del 2026, se han movilizado 2.677.918.

- Simultáneamente a las intervenciones, la terminal aérea tiene alrededor de 2.185 vuelos mensuales (1.757 nacionales y 428 internacionales).

- Se espera que una vez culminen el proyecto de ampliación, la capacidad de la terminal pase de 7,8 millones a 11 millones de pasajeros.

- La ampliación del aeropuerto generará 13.741 empleos directos, indirectos e inducidos.