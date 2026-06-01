Corpoturismo implementa cuponera de descuentos para experiencias en Cartagena

Con motivo de la conmemoración del cumpleaños número 493 de Cartagena de Indias, Corpoturismo implementa la Cuponera de Descuentos para experiencias turísticas.

Esta iniciativa tiene como propósito que la ciudadanía cartagenera y los visitantes nacionales e internacionales vivan y disfruten la amplísima infraestructura y oferta turística, cultural y gastronómica de la ciudad con descuentos que se extenderán a lo largo de todo el mes de junio.

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La estrategia busca propiciar una conexión entre los ciudadanos y el patrimonio vivo, rompiendo barreras de acceso y dinamizando la economía de la cadena de valor turística, tales como la hotelería, las agencias de viajes operadoras y el sector restaurantero.

A través de este programa de beneficios, decenas de establecimientos formales se han unido para presentar tarifas especiales y valores agregados únicos.

“Nos llena de profundo orgullo celebrar los 493 años de nuestra heroica Cartagena de Indias abriendo de par en par las puertas de toda nuestra oferta turística a los cartageneros y visitantes. Queremos que cada ciudadano sea el verdadero protagonista de esta conmemoración y se dé la oportunidad de redescubrir el encanto, la historia y la diversidad de experiencias que poseemos. Por esta razón, invitamos con entusiasmo a toda la ciudadanía a ingresar a nuestra página web oficial, cartagenadeindias.travel, para descargar la Cuponera de Descuentos y empezar a disfrutar de todas las experiencias turísticas que nuestros operadores han preparado con tarifas sumamente accesibles para todos durante el mes de junio”, afirmó Liliana Rodríguez Hurtado, presidente ejecutiva de Corpoturismo.

Detalles de los descuentos

1. Alojamiento y pasadías en hoteles y clubes de playa

2. Tours, transportes y experiencias turísticas

3. Gastronomía y restaurantes

¿Cómo acceder a los descuentos?

El mecanismo diseñado por Corpoturismo es ágil, transparente y directo, garantizando una excelente experiencia de usuario sin intermediarios:

Paso 1 - Acceso y descarga: Ingrese al sitio web oficial del destino: cartagenadeindias.travel, o escanee el código QR oficial de la campaña en los puntos de atención e información turística de la ciudad. Realice la descarga gratuita de la versión digital de la Cuponera de Descuentos.

Paso 2 - Exploración de la cuponera: Examine la amplia oferta clasificada de establecimientos aliados en las categorías de alojamiento, pasadías, gastronomía y entretenimiento, evaluando las condiciones de cada beneficio.

Paso 3 - Elección y contacto directo: Seleccione el servicio o experiencia que desea vivir. Proceda a contactar directamente al prestador u operador turístico utilizando los canales oficiales debidamente suministrados en la cuponera (números telefónicos, WhatsApp corporativos o correos de reservas).

Paso 4 - Formalización de la reserva: Gestione y confirme directamente su reserva con el establecimiento elegido, asegurándose de especificar el uso del convenio conmemorativo del Cumpleaños de Cartagena y verificando la disponibilidad horaria o de aforo.

Paso 5 - Validación y disfrute: Al momento de presentarse en el restaurante, hotel o abordar la experiencia, exhiba la cuponera digital desde su dispositivo móvil o suministre el código promocional correspondiente para hacer efectivo el descuento y disfrutar plenamente del destino.