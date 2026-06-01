No prestamos servicio de energía eléctrica en las Islas del Rosario: Afinia

Afinia, filial del Grupo EPM, se permite aclarar a la opinión pública que no presta el servicio de energía eléctrica en las islas que hacen parte del Parque Nacional Natural Corales del Rosario, por lo que no tiene injerencia en la operación, mantenimiento o continuidad del suministro de energía en esta zona del departamento de Bolívar.

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Afinia reitera que no cuenta con redes, activos ni infraestructura eléctrica en las Islas del Rosario y que su área de operación no comprende la prestación del servicio de energía en este territorio insular.

Contexto del servicio en las islas

Debido a su condición insular, históricamente la prestación del servicio en las Islas del Rosario se ha realizado a través de sistemas de generación local, principalmente plantas eléctricas operadas por hoteles, comunidades y otros actores presentes en el archipiélago.

De igual manera, en Isla Grande del Rosario opera una granja agrovoltaica de propiedad del Estado, que inició operaciones el pasado 17 de diciembre y suministra energía a la comunidad y a los establecimientos de la isla, infraestructura que es atendida por un operador diferente a Afinia, razón por la cual su funcionamiento y las situaciones que puedan presentarse en la prestación del servicio no están relacionadas con la operación de la compañía.

Precisión sobre áreas de operación

Es importante precisar que Afinia sí presta el servicio de distribución de energía en otros territorios de características similares dentro de su área de operación.

En Bolívar, la compañía atiende los sectores de Tierra Bomba y Barú, este último asociado comúnmente a una condición insular por sus características geográficas. Estas zonas son abastecidas a través de los circuitos Bocagrande 7 y Mamonal 9, respectivamente.