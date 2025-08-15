Gobernación de Bolívar realizará obras en todos los corregimientos de Cartagena

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, dejó caer una noticia que promete transformar la vida en la zona rural de la ciudad: “Todos los corregimientos de Cartagena tendrán una obra de la Gobernación de Bolívar”.

El escenario no pudo ser más simbólico: la entrega de una nueva calle construida a través del programa COMPI en el barrio La María, que ya empieza a dejar huella en sectores históricamente olvidados.

El mandatario departamental subrayó que estas inversiones no son aisladas, sino parte de una estrategia integral para dignificar la vida en la zona rural y urbana de la capital bolivarense.

“Estas son buenas noticias que debemos contarle a la gente”, dijo Arana con la convicción de quien sabe que el progreso se construye también en los bordes de la ciudad, donde las necesidades son grandes y la esperanza aún más.

Esta iniciativa se lleva a cabo en alianza con la Alcaldía de Cartagena, dentro de la cual se adelantan obras como la pavimentación de la llamada Ruta del Encuentro, el alcantarillado de Bayunca y Pontezuela y varias otras en las que se evidencia la unión de las administraciones departamental y distrital.

El gobernador destacó que este trabajo coordinado con la Alcaldía de Cartagena ha sido clave para materializar proyectos que antes parecían imposibles: “Siempre están dispuestos a permitirnos hacer y a sacar adelante los proyectos”, recalcó.

La promesa es clara: que cada corregimiento reciba obras con el sello del Bolívar Mejor. Y ya en La María, los habitantes empiezan a soñar con más calles pavimentadas, mejor infraestructura, espacios para el deporte, y soluciones que lleguen para quedarse.