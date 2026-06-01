50 Jóvenes policías iniciaron su servicio en Bolívar

Mientras los ciudadanos acudían a las urnas para ejercer su derecho al voto, 50 jóvenes estudiantes de policía vivían una experiencia que marcará el inicio de su vida profesional.

En medio de una de las jornadas más importantes para la democracia colombiana, estos futuros patrulleros asumieron por primera vez la responsabilidad de servir y acompañar a la comunidad desde el terreno.

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Procedentes de la Escuela de Policía Antonio Nariño de Barranquilla, 25 mujeres y 25 hombres fueron destinados al Departamento de Policía Bolívar para fortalecer el dispositivo de seguridad dispuesto durante las elecciones presidenciales, como parte del Plan Democracia “Voto Seguro”.

Desde las primeras horas de la mañana, los jóvenes uniformados se desplegaron en distintos puestos de votación de los municipios bolivarenses, apoyando labores de vigilancia, orientación ciudadana y acompañamiento a los electores durante toda la jornada.

Para muchos de ellos, era la primera ocasión en la que participaban activamente en una misión institucional de gran relevancia. Con entusiasmo y sentido de pertenencia, asumieron cada responsabilidad encomendada, conscientes de la importancia de garantizar un proceso electoral seguro y transparente.

A medida que transcurría el día, cada puesto de votación se convertía en un escenario de aprendizaje. Allí fortalecían valores fundamentales para el ejercicio policial, como la disciplina, la responsabilidad, la integridad y el compromiso con el servicio a la comunidad.

La presencia de estos estudiantes también reflejó el proceso de formación que adelanta la Policía Nacional para preparar a una nueva generación de hombres y mujeres comprometidos con la seguridad y la convivencia ciudadana.

Bajo la orientación de los mandos institucionales y acompañados por policías con experiencia, los futuros patrulleros tuvieron la oportunidad de conocer de cerca el trabajo operativo y el contacto permanente con la ciudadanía.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó el papel desempeñado por los jóvenes durante la jornada democrática. “Estos estudiantes representan la nueva generación de policías que se prepara para servir con honor y vocación. Su participación en el Plan Democracia fortalece su formación y les permite comprender la importancia de proteger los derechos de los ciudadanos y contribuir al fortalecimiento de nuestras instituciones”, señaló el oficial.

La experiencia vivida durante estas elecciones les permitirá regresar a las aulas con una visión más cercana de la misión policial y de la responsabilidad que implica portar el uniforme al servicio de la comunidad.

Mientras los bolivarenses ejercían su derecho al voto, estos 50 jóvenes escribían también una página importante de su propia historia, dando sus primeros pasos como servidores públicos y convirtiéndose en guardianes de la democracia en el departamento de Bolívar.