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02 jun 2026 Actualizado 01:36

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Cartagena

Riña dejó un hombre fallecido con arma blanca en el barrio San Pedro Mártir

Al parecer, el hecho ocurrió por un acto de intolerancia

Colprensa

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Andrés Vizcaíno Villa

Cartagena
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En el barrio San Pedro Martir, calle Carlos Rodríguez, el pasado domingo 31 de mayo de 2026, a las 9:50 pm, se presentó el homicidio de Yohay Peralta Fernández, de 38 años y nacido en esta capital.

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Según lo manifestado por la comunidad, al parecer, se presentó una riña, resultando lesionado el hoy occiso con arma blanca. Mal herido alcanzó a ser trasladado a un centro asistencial donde horas después falleció.

La inspección técnica a cadáver realizada por el CTI de la Fiscalía General de la Nación, mientras que el hecho no dejó personas detenidas. Presuntamente, el fatal desenlace se produjo por un acto de intolerancia.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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