Empezó en Cali triangular preparatorio de baloncesto previo al AmeriCup 2025

Colombia vuelve a jugar el sábado 16 de agosto ante Venezuela

Foto: @basketballcolombiano

Leslie Mariana Salazar

Valle del Cauca

El día de ayer, en el Coliseo Evangelista Mora de Cali, se disputó el primer partido del triangular preparatorio al AmeriCup de baloncesto, los encargados de abrir los juegos fueron la Selección Colombia y Uruguay.

El encuentro que finalizó a favor del equipo visitante con puntajes de (71-89). A propósito de esta derrota, hablamos con Romário Roque, uno de los jugadores destacados, quien marcó la mayor cantidad de puntos de todo el partido (23).

Romario Roque basquetbolista

Foto: @basketballcolombiano

Colombia jugo un partido en el que empezó muy parejo, incluso en momentos logró ponerse por encima en puntos, sin embargo, el equipo uruguayo aprovecho las falencias en defensa que mostró el combinado nacional y supo aprovecharlas.

El equipo visitante sacó una ventaja de 20 puntos que el grupo colombiano no alcanzó a igualar al final del partido.

El día de hoy se jugará el compromiso entre Uruguay y Venezuela a las 08:00 p.m., Colombia descansa y su próximo partido será este sábado 16 de agosto ante Venezuela en el mismo horario.

Recordemos que este torneo corto es pensado también en la preparación del equipo en el FIBA Americup que se llevará a cabo en Nicaragua que se llevará a cabo del 22 al 31 de agosto.

