Una médica y sus dos hijos habrían sido secuestrados en el norte del Valle

Valle del Cauca

Una reconocida médica del municipio de Sevilla, Valle del Cauca, fue secuestrada junto a sus dos hijos, de cuatro y ocho años, en inmediaciones del colegio San Luis. De acuerdo con información preliminar de las autoridades, los delincuentes interceptaron a la víctima y a los menores, huyendo en el mismo vehículo de su propiedad.

El Gaula de la Policía y unidades especializadas, bajo la dirección de la comandante de la Policía Valle, adelantan un amplio despliegue en la zona para dar con su paradero.

Hasta el momento, no se ha atribuido el secuestro a ningún grupo en particular.