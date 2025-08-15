Médica de Sevilla sigue secuestrada: sus dos hijos fueron liberados sanos y salvos

Hay consternación en el municipio de Sevilla, norte del Valle, tras el secuestro de la médica Daniela Hernández Montoya, quien permanece en poder de un grupo armado ilegal. Sus dos hijos, una niña de ocho años y un niño de cuatro, fueron liberados y ya se encuentran en casa, en buen estado de salud.

Según información preliminar, los menores fueron abandonados en zona rural de esta población, donde fueron rescatados por un habitante local. Las autoridades confirmaron que los niños no presentan afectaciones físicas.

El secuestro ocurrió cuando la médica Hernández, vinculada al Hospital Centenario de Sevilla, se dirigía a recoger a sus hijos al finalizar la jornada escolar. En ese momento, fue interceptada por hombres armados que se llevaron a la familia en su camioneta con rumbo desconocido.

El personero municipal, John Edward Osorio, condenó el hecho y exigió la liberación inmediata de la profesional de la salud.

“Ya nos comunicamos con líderes sociales, comunales y del sector eclesiástico para establecer un canal de diálogo. Desde la Personería estamos brindando acompañamiento a la familia”, precisó.

Las autoridades adelantan una operación conjunta para lograr la liberación de la médica. Se presume que el Frente 57 Yair Bermúdez, de las disidencias de las FARC, estaría detrás del secuestro, presuntamente con fines extorsivos.