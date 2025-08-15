Desde Anato en el Eje Cafetero advierten sobre las estafas a viajeros por falsas agencias

Armenia

Y es que la advertencia se ha generado tras el incremento de recientes estafas a viajeros por parte de algunas empresas de la región que ofrecen paquetes turísticos.

El presidente de la junta directiva nacional de Anato, Diego Vásquez Hoyos, indicó que a través de un comunicado buscan llamar la atención de viajeros a la hora de comprar los viajes ya que el registro nacional de turismo (RNT) no es una garantía plena de que se registren anomalías.

“Toda vez que tristemente en Colombia el Registro Nacional de Turismo y digamos que el ver una agencia oficialmente registrada no es una garantía plena de que algo no pueda ocurrir y hemos visto ya con muchos casos en los últimos años que vienen presentándose de manera recurrente estafas o engaños a diferentes viajeros", afirmó.

Evidenció que en los últimos años se han presentado casos de estafas o engaños por eso están extendiendo la invitación para acatar las recomendaciones como verificar el RNT, nunca depositar a cuentas personales y siempre es clave exigir facturas.

“Por eso la invitación es a que las personas pues verifiquen la antigüedad del establecimiento, que verifiquen, además que la agencia cuenta con un RNT, pero que además está activo, que tiene una cámara de comercio, un registro empresarial activo, vigente. Nunca depositen a cuentas personales, siempre exijan facturas, siempre a las cuentas de la agencia de viajes“, afirmó.

Dijo que es fundamental que la agencia de viajes esté agremiada a Anato o a cualquier otro gremio y lo clave también manifestó es que las personas no crean en precios muy bajos porque los venden como macro ofertas cuando en realidad son unas macro estafas.

“Y sobre todo, pues no creer en precios artificialmente bajos, que normalmente es por eso, porque las personas los ven como unas macroofertas y realmente lo que son es unas macroestafas. Ustedes saben, el turismo está de moda y justamente algunos inescrupulosos se aprovechan de eso", alertó.

Advirtió que en los últimos tres años han evidenciado más de 30 estafas lo que aumenta la preocupación y la necesidad de prevención para los viajeros.

“Hay muchas plataformas incluso en otros países que ni siquiera tienen radicado el domicilio dentro de Colombia y ahí un usuario ni siquiera tiene la potestad de reclamar ante la superintendencia de industria comercio porque esa venta técnicamente no fue ejecutada en Colombia. Entonces, mire usted lo fácil que es caer en una en una eventual estafa", indicó.

En cuanto a la judicialización de los inescrupulosos que están detrás de estas estafas, aseguró que están en proceso entendiendo que la justicia avanza a un ritmo lento.

“Y empieza usted a ver ofertas con viajes a España desde millón y medio o 2 millones de pesos, pues claramente eso no son ofertas reales o paquetes a San Andrés. Entonces, termina usted viendo familias estafadas tristemente que han depositado su confianza en estas ofertas demasiado atractivas y que realmente pues terminan teniendo, yo creo que las peores vacaciones de su vida", puntualizó.

Agregó que las estafas se dan de todas las maneras, pero la mayor cantidad se genera por plataformas virtuales o páginas que no existen y la otra es con agencias presenciales que aparecen de la noche a la mañana