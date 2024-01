¿Qué solicitan los más de 100 afectados por agencia de viajes en Armenia?

Armenia

Recordemos que en el mes de diciembre se conoció la polémica e incertidumbre para las personas que invirtieron altas sumas de dinero con la agencia el Club del paseo que cerró sus puertas en la sede en el centro de Armenia. Una de las afectadas dijo que ahora no solo es la tristeza de que no pudieron realizar sus viajes soñados, sino que no les devuelven los dineros ni dan respuestas.

Destacó que estaba pagando un viaje a San Andrés con su familia y desde el 7 de diciembre supuestamente la agencia se fue de vacaciones colectivas y esta es la fecha que aún no les brindan respuesta. Advirtió que había invertido 11 millones de pesos por lo que su preocupación es alta porque no quiere perder su dinero, por eso aspira a que la situación mejore. Dijo que el único contacto que tiene es quien le vendió el paquete turístico, pero no amplía la información ni da parte de tranquilidad.

Recordó que ante las autoridades competentes establecieron denuncia por estafa.

A su vez también se suma una problemática más y es que esta agencia tenía asesores que no eran directos, es decir, estas personas no tenían un contrato con la empresa directamente, ellos promocionaban los viajes de esta agencia y cuando se efectuaba una venta recibian su comisión; las personas que programaron su viaje por medio de estas personas reclaman que ellas no se han hecho responsables del asunto y que no les han devuelto su dinero.

Hablamos con una de las asesoras que tenía relación con la agencia sobre este tema y manifestó que también se vio afectada ya que la agencia no le pagó las comisiones que tenían pendientes “Yo fui asesora del club del paseo en los años que estuvo funcionando, yo no puedo hacer nada porque antes yo estaba pagando mi viaje a punta cana, había dado casi cinco millones de pesos y yo también perdí esa plata, no me pagaron las ultimas comisiones ni nada... afectada porque yo vendía y tengo mis clientes, perder mi honra como asesora, que gracias a Dios yo no tuve la culpa de que el que mandaba esto no cumplió...”

Dice que ex empleados directos de la agencia no saben nada de los dueños de este negocio y que incluso ya instauraron demandas para que les pague los salarios que les deben.

Esta agencia afectó no solo a las personas que confiaron su dinero para realizar sus viajes, sino también a sus ex empleados, no solo económicamente sino en su reputación ya que ellos son los que en el momento están siendo culpados y señalados por acciones de terceros.

