Por las Fiestas de la Cosecha, tenga en cuenta que habrá cambios en las rutas de Megabús

Confirmó Diana Patricia Aguirre, profesional universitaria del área de operaciones de la empresa Megabús, que a causa de las actividades que tendrán lugar durante los días 15, 16 y 17 de agosto en la Plaza Cívica Ciudad Victoria, las estaciones de: Victoria y Café, estarán cerradas en su totalidad para los usuarios.

En tal sentido, la Ruta 2 que se desplaza desde Cuba hasta el municipio de Dosquebradas, tendrá un desvío a través de la carrera 10 con calle 18 hasta la Avenida Ferrocarril.

En el caso de la Ruta 3, también sufrirá un desvío hasta llegar al Puente Barranquero para reincorporarse a la calle 13.

La funcionaria indicó también que durante el sábado 16 de agosto, por motivo del Carnaval de la Cosecha, la Ruta 1 que se desplaza a través de la Avenida 30 de Agosto, estará inhabilitada; en el caso de los transbordos de Megacable, se realizarán a través de la Estación Otún, y no en el Olaya como se hace siempre.

“La idea principal es continuar con el servicio mientras sea posible, sin embargo para los días de los conciertos en la Plaza de Victoria realizaremos un cierre en las estaciones de Victoria y del Café...Para el caso del sábado, con el cierre por la caravana, tendremos toda la Ruta 1 todo el día, todo el sábado, totalmente inhabilitada”, dijo la funcionaria.

Horarios del servicio:

Recordemos que los horarios de servicio de Megabús son de lunes a sábado desde las 5:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. y los domingos de 5:30 a.m. a 11:00 p.m.

En el caso de Megacable el servicio es de lunes a viernes de 5:00 a.m. a 10 y 30 p.m. sábado de 5:00 a.m. a 9:00 p.m. y domingo de 6:00 a.m. a 8:00 p.m.

Bahía taxis:

Debido a que no habrá horario extendido del servicio de Megabús, la directora de la Área Metropolitana Centro Occidente, Claudia Patricia Cárdenas, manifestó que serán habilitadas varias zonas especiales, o bahías para taxis, donde la comunidad que asista a los eventos, podrán acceder al servicio principalmente en horas nocturnas.

La funcionaria indicó que en total habrá 2.696 taxis disponibles para la comunidad en puntos estratégicos.

“Vamos a generar unas bahías al frente de Ciudad Victoria en la 12 donde hay una estación en este momento, un paradero de buses, ahí vamos a tener desde las 10 de la noche, igual vamos a tener la bahía en La Circunvalar, actualmente los taxis se parquean o se estacionan detrás del centro comercial, ahora los vamos a ubicar en toda la entrada de los parqueaderos del centro comercial Arboleda”, dijo la directora.