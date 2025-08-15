Inician las Fiestas de la Cosecha en Pereira para celebrar los 162 años de la Perla del Otún

Comienzan las fiestas de la Cosecha en Pereira, donde se va a resaltar lo bueno que tiene la ciudad, su gente, su cultura, su idiosincrasia, su progreso en materia turística, cultural y económica y por ello como no decirle a Pereira, la querendona trasnochadora y morena feliz 162 años desde ya.

Desde hoy 15 de agosto y hasta el 31 la Perla del Otún ofrece una programación variada para las familias pereiranas y los visitantes que ya llegaron y que llegarán a disfrutar de esta fiesta que enaltece el orgullo de ser pereirano.

Más de 135 actividades entre conciertos, muestras gastronómicas, eventos deportivos, exposiciones culturales y encuentros artísticos, están programadas para todo público.

Lea también: Con motivo de las Fiestas de La Cosecha habrá varios cierres viales en la ciudad de Pereira

Comenzando el día de hoy con el concierto que da apertura a esta celebración en la Plaza Cívica Ciudad Victoria donde miles de silvestristas de todo el país cantarán al unísono sus canciones,

Fuera de este gran concierto, donde también van a estar Luisito Muñoz, Sergio Vargas y David Pabón, hay otros eventos que se van a desarrollar durante el día de hoy 15 de agosto; algunos de ellos son:

-. Concierto en el Parque Industrial en La Gran Manzana a las 7:00 de la noche con el Grupo Galé y Karen Lizarazo

-. Concierto en la comuna Villasantana en la Carrera 24 entre calle 15 y Calle 17, en el barrio Las Brisas, a las 7:00 p.m. con Los Chiches.

-. Concierto en el barrio Kennedy a las 7:00 de la noche con Rafael Santos (Hijo de Diomedes Díaz)

-. Mercado Agroecológico y Popular en el Parque La Rebeca de 10:00 a.m. - 7:00 p.m.

-. Bulevar de la Circunvalar “Calle del Café” y “Festival de la Cerveza” desde las 2:00 p.m. y hasta las 3:00 a.m.

-. Festival Gastronómico Internacional de Pereira en la Plaza de Bolívar desde las 6:30 p.m. hasta las 12:00 a.m.

Le puede interesar: Ejército y Policía custodiarán las fiestas de la Cosecha en Pereira; habrá dispositivos de seguridad

Eventos del sábado 16 de agosto

Uno de los eventos más esperados el sábado es el Carnaval de la Cosecha en la av. 30 de Agosto con calle 48 con destino al parque Olaya Herrera desde la 1:00 p.m. hasta las 6:00 p.m.

Además, del concierto en la Plaza Cívica Ciudad Victoria desde las 6:00 p.m. y hasta las 3:00 a.m. donde se van a presentar Gustavo Rodríguez, Los Chiches, Rey Ruiz, Paola Jara y Francy.

Eventos del domingo 17 de agosto

Para el domingo, entre los eventos destacados está la Feria y Concurso Mundial del Gallo o la gallina ornamental en el corregimiento de La Florida entre las 10:00 a.m. - 1:00 a.m.

-. Concierto en la Plaza Cívica Ciudad Victoria entre las 6:00 p.m. - 3:00 a.m. con Los Inquietos del Vallenato, Eddy Herrera, Adolescentes Orquesta y Jhon Alex Castaño.

-. Concierto en el Barrio San Nicolás Carrera 15 calle 30 desde las 7:00 p.m. - 3:00 a.m. con el Binomio de Oro y Zafarrancho

Eventos del lunes 18 de agosto

El lunes festivo fuera de los eventos que se han llevado a cabo todo el fin de semana también hay Eje Cafetero Comic Festival en la Plaza de Bolívar desde las 10:00 a.m. – 9:00 p.m.

Impacto económico y turístico

Las Fiestas de la Cosecha no solo celebran la identidad pereirana, sino que se han consolidado como una estrategia de desarrollo económico y turístico.

En 2024, Pereira logró una derrama económica de $64.605 millones de pesos, atrajo a más de 230.000 asistentes a los eventos y registró una ocupación hotelera del 78 %.

Además, el Aeropuerto Internacional Matecaña reportó un incremento del 37 % en el ingreso de pasajeros, con más de 61.000 visitantes, lo que reflejó el auge turístico de la ciudad.

Cristian Toro, secretario de Desarrollo Económico y Competitividad de la ciudad señaló que para este 2025, la meta es clara, superar los logros del año anterior y continuar posicionando a Pereira como una ciudad cultural, turística y abierta al mundo.

Play/Pause Cristian Toro, secretario de Desarrollo Económico de Pereira 00:19 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Seguridad en las fiestas

La seguridad de más de 135 eventos que se realizarán en la ciudad estarán a cargo de 800 uniformados de la Policía y del Ejército Nacional, fuera de los que estarán en toda la ciudad.

Según el secretario de Gobierno de Pereira, Jorge Mario Trejos, habrá restricción, por lo menos en los conciertos, de recipientes de vidrio, correas con chapas grandes, no se van a permitir camisetas de equipos de fútbol, entre otras acciones.

Play/Pause Jorge Mario Trejos, secretario de Gobierno de Pereira 01:00 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Con arte, música y tradición, Pereira está para vivir las Fiestas de la Cosecha 2025, donde cada rincón de la ciudad será escenario de celebración.