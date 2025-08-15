Capturan a 7 presuntos responsables del ataque sicarial en Las Flores, Envigado

Antioquia

En una acción contra el crimen organizado, la Policía Nacional a través de las unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y la Seccional de Inteligencia Policial (SIPOL MEVAL) en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, ejecutó cinco diligencias de allanamiento en los municipios de Envigado, Itagüí, La Estrella y Medellín, que permitieron la captura de siete personas señaladas de pertenecer a redes dedicadas al homicidio en modalidad de sicariato.

Entre los hechos por los cuales se les investiga, figura el ataque perpetrado el 21 de septiembre de 2024 en el barrio Las Flores de Envigado, donde un hombre fue atacado con arma de fuego y, en medio de la acción criminal, resultaron heridos dos menores de edad de 7 y 8 años que se encontraban en el lugar. Este caso causó conmoción en la comunidad y motivó una respuesta articulada de las autoridades.

De acuerdo con la investigación, los capturados serían coordinadores y sicarios al servicio de las estructuras criminales GDO Caicedo, GDCO Trianón, GDCO Los Pájaros y GDCO Las Independencias, grupos con injerencia en distintos sectores del Valle de Aburrá y vinculados a múltiples hechos violentos. Además del ataque en Las Flores, se les relaciona con otros homicidios cometidos en Medellín e Itagüí, los cuales están siendo documentados dentro del proceso judicial.

Con estas capturas, la Administración Municipal y la Fuerza Pública reiteran que en Envigado no hay espacio para el crimen organizado y que las acciones contra las estructuras delincuenciales serán permanentes, con el fin de proteger la vida y la tranquilidad de los ciudadanos.