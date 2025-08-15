Imputan cargos contra Juan Carlos Torres, exsecretario de Movilidad de Quintero

Medellín, Antioquia

La Fiscalía formuló imputación de cargos el exsecretario de Movilidad de Medellín, Juan Carlos Torres Ojeda, y Estefanía Cuervo Sánchez por presuntas irregularidades en un contrato interadministrativo suscrito entre la Secretaría de Movilidad de Medellín y Metroplús, el 29 de junio de 2023, durante la administración del alcalde Daniel Quintero Calle.

Según la investigación, el exsecretario Torres Ojeda, quien fue nombrado en propiedad como secretario de Movilidad un día antes de la firma, es investigado como presunto autor de falsedad ideológica en documento público. Mientras tanto, Cuervo Sánchez fue señalada como coautora del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

El contrato, por $15.053 millones, tenía como objeto el mantenimiento de la malla vial, algo que despertó sospechas al no estar directamente relacionado con la operación de Metroplús.

De acuerdo con la Fiscalía, el contrato presuntamente no cumplió con los requisitos legales: no contaba con los estudios previos obligatorios, no fue publicado en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop II) y omitió informes de supervisión esenciales.

Estas omisiones, sumadas a que fue suscrito el mismo día en que comenzó a regir la prohibición de celebrar contratos directos durante la Ley de Garantías, llevaron al ente acusador a formular los cargos.

Ninguno de los imputados aceptó los cargos imputados por la fiscalía.