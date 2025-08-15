Mindefensa revela cartel con los tres criminales más buscados en Anorí, Valdivia y Tarazá
Por alias ‘Matías’ o ‘Pantera’, cabecilla del ELN, las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos
Antioquia
El ministro de Defensa, el General retirado Pedro Sánchez, publicó las imágenes de los tres delincuentes más buscados en los municipios de Anorí, Valdivia y Tarazá, señalados de liderar estructuras criminales responsables de homicidios, desplazamientos, extorsiones y reclutamiento de menores en el norte y Bajo Cauca antioqueño.
Se trata de alias ‘Matías’ o ‘Pantera’, cabecilla del ELN, por quien se ofrece una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos; alias ‘Pinki’, líder del Clan del Golfo, con una recompensa de hasta 640 millones; y alias ‘Barbas’ o ‘Firma’, vinculado a disidencias criminales, con una recompensa de hasta 111 millones. Todos son requeridos por delitos como terrorismo, homicidio, minería ilegal y concierto para delinquir.
“El Estado está comprometido en protegerle, pero juntos podemos acelerar la captura de quienes tanto daño han hecho. Cada llamada es un paso hacia la justicia y una oportunidad para devolver la paz a nuestras regiones.”, dijo el jefe de la cartera.
Invitó a la población a denunciar de manera anónima a través de la línea contra el terrorismo 3143587212, a la línea contra el terrorismo 107 y a la línea anticorrupción157.