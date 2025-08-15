Mindefensa revela cartel con los tres criminales más buscados en Anorí, Valdivia y Tarazá

Antioquia

El ministro de Defensa, el General retirado Pedro Sánchez, publicó las imágenes de los tres delincuentes más buscados en los municipios de Anorí, Valdivia y Tarazá, señalados de liderar estructuras criminales responsables de homicidios, desplazamientos, extorsiones y reclutamiento de menores en el norte y Bajo Cauca antioqueño.

Se trata de alias ‘Matías’ o ‘Pantera’, cabecilla del ELN, por quien se ofrece una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos; alias ‘Pinki’, líder del Clan del Golfo, con una recompensa de hasta 640 millones; y alias ‘Barbas’ o ‘Firma’, vinculado a disidencias criminales, con una recompensa de hasta 111 millones. Todos son requeridos por delitos como terrorismo, homicidio, minería ilegal y concierto para delinquir.

“El Estado está comprometido en protegerle, pero juntos podemos acelerar la captura de quienes tanto daño han hecho. Cada llamada es un paso hacia la justicia y una oportunidad para devolver la paz a nuestras regiones.”, dijo el jefe de la cartera.

Invitó a la población a denunciar de manera anónima a través de la línea contra el terrorismo 3143587212, a la línea contra el terrorismo 107 y a la línea anticorrupción157.