Tras semanas de cierre, a partir del lunes reabren Troncal del Café para vehículos livianos

Suroeste, Antioquia

La Concesionaria Vial del Pacífico anunció que, desde el lunes 18 de agosto, se reanudará parcialmente la circulación en el sector Sinifaná, en la Troncal del Café, vía que une a Amagá con el corregimiento de Bolombolo, en Venecia, Antioquia.

El paso se habilitará antes de la fecha inicialmente prevista, gracias al avance de los trabajos de estabilización del terreno. Sin embargo, solo podrán transitar vehículos livianos de categorías I y II y transporte de pasajeros de hasta 25 personas. Los camiones y demás carga pesada continuarán con restricciones por seguridad.

Los horarios de operación serán de lunes a sábado de 5:30 a.m. a 8:30 a.m. y de 1:30 p.m. a 6:30 p.m., mientras que los domingos y festivos la vía estará abierta de 5:30 a.m. a 6:30 p.m. Fuera de estos rangos habrá cierres para labores de corte, movimiento de tierra y protección de taludes, que hacen parte de las obras de recuperación parcial de la banca. En caso de lluvias, podrían aplicarse cierres adicionales.

La concesionaria recomienda a los conductores planear sus desplazamientos, consultar el estado de la vía y considerar las rutas alternas, entre ellas: La Pintada–Puente Iglesias–Fredonia–Medellín o La Pintada–Santa Bárbara–Medellín, para vehículos livianos, y La Pintada–Santa Fe de Antioquia–Medellín para transporte de carga pesada.

Este tramo permanecía cerrado desde hace varias semanas debido a un deslizamiento de tierra que afectó la banca de la carretera y que, incluso, tapó el rio San Juan, dejando inhabilitado el paso y obligando a desviar el tránsito hacia rutas alternas. La emergencia generó dificultades en la conectividad del Suroeste antioqueño, especialmente para el transporte de pasajeros y carga.