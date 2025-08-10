Andrés Llinás, operado con éxito de su delicada lesión: “Seguro nos volveremos a ver en la cancha”

El defensa bogotano Andrés Llinás fue operado con éxito este sábado, luego de la delicada lesión que sufrió en la pierna izquierda durante el juego del viernes entre Millonarios y el Deportivo Cali, por la sexta fecha del fútbol colombiano.

Sobre los 70 minutos del partido, tras una disputa con el uruguayo Fernando Mimbacas, este terminó cayéndole encima al jugador de 28 años, ocasionándole una fractura en el cuello del pie de la pierna izquierda.

Millonarios informó, a través de sus redes sociales, que la intervención quirúrgica realizada a Llinás fue exitosa y sin contratiempos. "El procedimiento se desarrolló sin complicaciones y el jugador ya se encuentra en proceso de recuperación y rehabilitación".

Ⓜ️🩺 Millonarios FC informa que este sábado se realizó la intervención quirúrgica a Andrés Llinás.



Mensaje de Andrés Llinás en sus redes sociales

De igual manera, el defensa de Millonarios publicó un mensaje en su cuenta de Instagram tras la cirugía, agradeciendo todos los mensajes de apoyo que ha recibido durante las últimas horas de parte de sus compañeros de equipo, hinchas de Millonarios, compañeros de profesión y demás personas.

“Les quiero agradecer infinitamente por todos los mensajes de apoyo que me han mandado, he leído cada uno de ellos. A todos los hinchas, compañeros de equipo, compañeros de profesión y demás personas, agradecerles. Cada palabra de apoyo me llena el corazón y seguro nos volveremos a ver en la cancha”, agradeció el mono.

Tras conocerse la delicada lesión de Andrés Llinás, todos sus compañeros y excompañeros de Millonarios se manifestaron con mensajes de apoyo a través de las redes sociales. Entre ellos estuvieron Falcao García y Álvaro Montero, de igual manera, jugadores de los principales rivales, como Hugo Rodallega, de Santa Fe, y Jorman Campuzano, de Nacional, también enviaron un saludo de apoyo al jugador bogotano.