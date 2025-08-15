6 mejores consejos prácticos para fortalecer sus relaciones de pareja, según The New York Times

Las periodistas Catherine Pearson y Jancee Dunn, en un reportaje para ‘The New York Times’, reunieron seis consejos de expertos en psicología y estudios sociales sobre cómo fortalecer los vínculos afectivos.

Pearson, reconocida por sus investigaciones en sexualidad y crianza, y Dunn, con más de veinte años dedicados a la salud emocional, enfatizan que el bienestar depende de conexiones humanas sólidas.

Entre las claves destacan la curiosidad activa hacia la pareja, la comunicación honesta, el valor del juego compartido y el respeto a la autonomía individual. Estos principios, respaldados por especialistas, denotan que las relaciones florecen con constancia.

Sobre la curiosidad y el poder de las preguntas

Justin García, director ejecutivo del Instituto Kinsey de la Universidad de Indiana, afirmó en ‘The New York Times’ que la curiosidad es una herramienta poderosa para revitalizar los lazos.

De esta manera, propone preguntar semanalmente algo nuevo a la pareja, ya sea profundo, divertido o trivial, como muestra de interés genuino.

Por su parte, Terry Real, terapeuta de parejas y autor de ‘Us: Getting Past You and Me to Build a More Loving Relationship’, añadió que lo esencial no es “ganar” una discusión, sino proteger la ‘biosfera’ de la relación, basada en compasión y colaboración.

Por otra parte, James Cordova, profesor de psicología en la Universidad de Clark, advirtió sobre el patrón de “hacer de Gollum o Sméagol”, es decir, responder con autocompasión excesiva y evasión. En su lugar, aconsejó validar las emociones y enfrentar los problemas con honestidad para fortalecer la conexión emocional.

La importancia de la comunicación sana

Ashley Thompson, psicóloga de la Universidad de Minnesota Duluth, recomendó a las parejas de larga duración organizar “citas nostálgicas” que revivan los momentos iniciales de la relación y fortalezcan la conexión emocional.

En la misma línea, la entrenadora de citas Tennesha Wood sugirió incorporar actividades juveniles y lúdicas, como patinar, que fomentan el sentido de pertenencia y la diversión compartida.

Desde otra perspectiva, en cuanto a la comunicación, la psiquiatra Gail Saltz, del Hospital NewYork-Presbyterian, advirtió sobre el riesgo del ‘trato de silencio’, un patrón que incrementa la ansiedad y la sensación de abandono.

Este trato es una forma de manipulación pasivo-agresiva en la que una persona ignora o se niega a comunicarse con otra como castigo, generando malestar y dañando la relación.

Adicionalmente, el profesor Kipling Williams, de la Universidad Purdue, ha demostrado que este comportamiento activa en el cerebro áreas asociadas al dolor físico. Por ello, especialistas aconsejan optar por pausas o recesos antes de recurrir a este mecanismo dañino, favoreciendo así un diálogo más constructivo y respetuoso.

Los espacios personales son indispensables

El equilibrio entre la conexión con los demás y el tiempo personal resulta fundamental para una vida emocionalmente saludable.

Andy Merolla, de la Universidad de California en Santa Bárbara, y Jeffrey Hall, de la Universidad de Kansas, explican en su libro ‘The Social Biome’ que las interacciones sociales alimentan el bienestar, pero el espacio individual actúa como restaurador.

Ambos recomiendan evitar la evasión digital a través del celular y, en cambio, practicar rutinas de descanso como el hurkle-durkle, una expresión escocesa que se refiere a la práctica de quedarse en la cama, relajándose después de la hora de levantarse.

De esta manera se prolonga el descanso y se disfruta de un momento de tranquilidad antes de comenzar el día. Esto ayuda a recuperar energía emocional.

Finalmente, Pearson y Dunn, en The New York Times, destacaron que integrar estos momentos no significa distanciarse de los vínculos, sino fortalecerlos. Cuidar la relación con uno mismo permite invertir con mayor calidad en las conexiones afectivas, promoviendo vínculos más sólidos y equilibrados.