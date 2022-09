Trucos para conquistar a alguien: ‘Hitch Mexicano’ dejó varios tips /

En 2005, Will Smith protagonizó una película llamada Hitch en la que el personaje les enseñaba a otras personas las tácticas de seducción necesarias para conquistar a quien les atraía. Lo que pareciera algo meramente cinematográfico, es una realidad. Ahora, en A Vivir Que Son Dos Días, Leopi, ‘Hitch Mexicano’, habló sobre los tips y trucos para conquistar a alguien

Leopi, por su parte, asegura que su trabajo consiste en entrenar a la gente para que pueda conquistar a una pareja. Además de mencionar que el ser humano debe ser creativo debido a que hay muchos más aspectos más allá del físico.

Conseguir un amor sin importar el físico

“Yo le digo a todos mis clientes y mis alumnos que yo doy la clase que faltó en la escuela. Claro que se puede, solamente que nadie nos dice cómo. Todos nos vamos por ahí por la vida improvisando y pidiéndole a Diosito que nos mande a alguien y sin saber qué decir, cómo decirlo y cuando decirlo. Yo dediqué mi vida a estudiarlo y ahora le enseño a la gente exactamente la habilidad para conocer parejas de valor y lograr que esas personas se enamoren de uno. Les apuesto que el 90% de ustedes tienen un exnovio feo. Eso quiere decir que sí se puede”, confesó.

¿Hombres o mujeres necesitan más consejos?

“Es correcto. Yo, cuando empecé a hacer esto, juraba que todos mis clientes iban a ser hombres tímidos y feos, pero no. El 90% de mis clientes son mujeres, muchas de ellas muy guapas y exitosas porque cada persona tiene una problemática diferente.

No necesariamente es que no levante, sino que a veces el hombre no se queda, el hombre es un patán, no se quiere comprometer; y esas cosas son las que yo les enseño a mis clientes en cursos y en sesiones como ‘Hitch’ uno a uno”, añadió.

El secreto principal para conquista

“El error número uno de lo que la gente siempre da por sentado es que asumimos que el otro género va a pensar igual que nosotros.

Los hombres pensamos como hombres y asumimos que en la mujer va a funcionar el mismo tipo de pensamiento. El ejemplo más fácil del mundo es que la mayoría de las mujeres seguramente le han enviado a un hombre un mensaje de WhatsApp que dice “que tengas un lindo día” y trae una carita feliz y un corazoncito; y la respuesta del hombre fue nada más el dedito para arriba y nada muy fuerte. Entonces las mujeres se enojan y no entienden porque el mensaje no fue bien recibido y es que ese mensaje funciona bien en mujeres. Ese mensaje si se lo manda un hombre a una mujer, por supuesto que lo va a tomar muy bien.

Entonces la regla número uno de lo que yo enseño es aprender a pensar como la persona a la que quieres conquistar”, explicó.

Los mensajes de conquista

“Es correcto, ahí tocaste dos temas; el primero la originalidad. Si tú mandas, escribes o dices lo que todo el mundo dice pues entras al folder de los 25 mil mensajes que llegaron por Instagram diciendo que está muy linda. Eso no tiene nada de creativo, nada de original.

Segundo, y sobre todo en Colombia habiendo tantas mujeres tan hermosas, muchas de ellas quisieran que los hombres las adularan y les festejaran su inteligencia, su sentido del humor, su practicidad, su amorosidad. No necesariamente es siempre que estén lindas entonces hay que ser creativos y hay que ser inteligentes porque los humanos somos más allá del físico”, contó.

¿Cómo llegarle a alguien para conquistarlo?

“Hay una generalidad de cosas que aplican por género. Por ejemplo, hay muchas cosas que sabemos que a una mujer no le van a gustar. Como ser muy directo, llegar muy agresivo, que de pronto estes pensando muy rápido en algo físico. Todo eso es como general y obvio y con los hombres muchas de esas funcionan al revés.

También, tenemos los avances de la tecnología que nos permiten una revisadita a un Instagram y ya tenemos un poquito de idea, preguntarle a un amigo en común o incluso, a medida que vas conociendo a alguien nuevo y le vas preguntando, te vas dando cuenta y vas en tu mente haciendo un perfil de cómo piensa, qué le gusta, qué no le gusta, qué le interesa, qué le apasiona y de esa forma puedes ir adaptando tu comunicación para ser más efectivo y no estar hablando de un sobrinito que al chico en cuestión no le interesa porque ni lo conoce, pues mejor de un tema que le apasione a la otra persona y por consecuencia se genere interés”, explicó.

¿Mentir con gustos para conquistar?

“No porque no vas a mentir. No le vas a decir que te gusta Harry Potter, pero si estás saliendo con un chico y te enteras que eso le gusta, nada te cuesta echar una investigadita y enviarle un video, enviarle un sticker, hacerle un regalito que tenga que ver con Harry Potter, o regalarle el DVD.

No es necesariamente mentir, es simplemente estudiar a la persona que te gusta y tratar de complacerla en cosas que le puedan mover de forma que aumentes tus probabilidades de tener más comunicación y ahora sí, ya de una forma orgánica y con la química y con todo lo demás, que haya un interés más real. Pero en un principio solamente echarle un empujoncito al destino, digamos que es como hacer dieta; a nadie le gusta, pero si lo haces te vas a ver mejor”, dijo.

Ser transparente desde el inicio

“De hecho, eso es una realidad de todos los seres humanos, con o sin mi ayuda, todos ponemos una pequeña puesta en escena al principio. Llegamos muy arregladitos, muy educaditos, no decimos ninguna cosa extraña o mala que afecte. Hay que echarle un poco de ganas a la venta, pero lo que yo digo es ya que le estamos echando ganas al físico, al lugar, a la salidita, a la comidita pues ¿por qué no también ser más inteligentes en nuestro discurso? y saber qué decir, ¿cómo decirlo y cuándo decirlo sobre todo para no embarrarla?”, finalizó.