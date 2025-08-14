Urabá: Una embarcación de la Armada chocó con una lancha artesanal; un menor está desaparecido

Turbo- Antioquia

Las autoridades están investigando una emergencia ocasionada en el mar del golfo de Urabá en el que se vio involucrada una embarcación de la Armada Nacional y una lancha artesanal de pescadores de la región.

El hecho ocurrió la noche del martes 12 de agosto en el sector conocido como Punta de Piedra, en jurisdicción del Distrito de Turbo, en el Urabá antioqueño.

En un comunicado la Armada indicó que la situación ocurrió en horas de la noche mientras unidades de Guardacostas realizaban un procedimiento de interdicción a una embarcación sospechosa que se moviliza a alta velocidad por la zona detallada, pero en esa operación la lancha oficial chocó con la artesanal, que según la entidad castrense estaban realizando labores de pesca en horarios no permitidos y que, además no contaba con la señalización necesaria. De inmediato se suspendió el procedimiento y se inició con las labores de rescate.

“Logrando salvaguardar la vida de un hombre adulto, quien recibió los primeros auxilios y fue trasladado en la unidad al Distrito de Turbo, siendo conducido a un centro asistencial para recibir atención médica de urgencia. Posteriormente, el rescatado manifestó que en la embarcación lo acompañaba otra persona, que horas más tarde, se confirmó que se trataría de un menor de edad”.

Según información preliminar, el menor tiene 17 años aproximadamente y permanece desaparecido, mientras que las unidades de guardacostas continúan con los medios humanos y marítimos para lograr su ubicación.

Finalmente, la comunicación oficial indica que “la Institución Naval ha ordenado el inicio de una investigación respectiva, a la vez que se encuentra presta a atender los requerimientos de las autoridades competentes”.