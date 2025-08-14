“Que el Gobierno garantice la seguridad de los colombianos”: Char por atentado al congresista Triana

Luego de reportarse el atentado a bala contra la camioneta en la que iba el representante a la Cámara por Cambio Radical, Julio César Triana, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, le envío un mensaje de solidaridad a través de su cuenta de X.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

“Enviamos toda nuestra solidaridad a nuestro gran amigo y congresista Julio César Triana, quien lamentablemente fue víctima de un atentado”, dijo Char.

El mandatario de los barranquilleros agregó que “gracias a Dios salió ileso y está con vida. Le pedimos una vez más al Gobierno Nacional que brinde protección y seguridad a todos los colombianos. No podemos permitir que el país regrese a las peores épocas de violencia. ¡Colombia entera clama paz!”, concluyó.

El atentado

El representante denunció haber sido víctima de un atentado con armas de fuego mientras salía del municipio de La Plata, en el Huila.

El ataque fue contra la camioneta en la que iba el funcionario con varias personas más. Por fortuna no hubo personas heridas y sólo hubo daños del vehículo.