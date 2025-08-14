Un grupo investigativo de Bogotá busca dar captura a responsables de homicidios en Pereira

Pereira

Desde la Policía Nacional junto con la Fiscalía, están trabajando en las investigaciones que permitan identificar a los responsables de los homicidios que se han registrado este año en Pereira, donde las cifras ya llegan a los 150 asesinatos.

El secretario de Gobierno, Jorge Mario Trejos, señaló que ya hay un grupo investigativo dirigido desde la ciudad de Bogotá, que están trabajando con celeridad tratando de dar resultados a esta ola de violencia que se ha desatado.

Lea también: En Pereira capturan a alias ‘Guasón’, investigado por homicidios, desplazamientos y desapariciones

“El equipo investigador, compuesto por la policía judicial, investigadores y fiscales, ya opera en Pereira, aunque está bajo la dirección nacional con apoyo local. Este grupo se considera indispensable para enfrentar la violencia y las pérdidas de vidas, ya que; representa el eje del éxito del proceso. Mientras tanto, la policía y el ejército aportan presencia institucional. Sin embargo, se hace énfasis en que deben continuar con las capturas y allanamientos, tal como se ha observado en días recientes”, agregó Trejos.

En Pereira, recordemos que durante el año 2024 se presentaron 149 homicidios y en lo que va corrido del año 2025 los hechos de sangre ya llegan a los 150 casos.

En Dosquebradas, hay un incremento del 120 % de los homicidios, teniendo en cuenta que a la fecha en el 2024 se habían presentado 25 casos y este año ya van 55 hechos de sangre.

Le puede interesar: Preocupan los casos de intolerancia en Risaralda, las lesiones personales han aumentado