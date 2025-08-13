Preocupan los casos de intolerancia en Risaralda, las lesiones personales han aumentado

Ya son varios los casos de violencia de género en el Quindío / Adrián Trejos

Según las cifras de la Policía Nacional, durante los primeros seis meses del año, en Risaralda se registraron 711 casos de lesiones personales, 595 en el área metropolitana, siendo Pereira el municipio con mayor número de denuncias con 424, lo que refleja un incremento en las cifras comparado con el año anterior.

Así entonces después del homicidio, las lesiones personales es el segundo delito en ascenso en la capital de Risaralda; manifestó el coronel Miguel Andrés Camelo, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, que el incremento de las riñas, corresponde a diversos hechos de intolerancia generados, en gran parte por el consumo de licor.

“Desafortunadamente, hemos visto un aumento en las riñas, en la ciudad de Pereira, por diversos motivos, intolerancia social, consumo de licor y finalmente la riña. Invitamos a la ciudadanía que por favor consuma licor con moderación y segundo, que asista a los centros de mediación y conciliación que tienen las autoridades en la ciudad para dirimir sus conflictos”, explicó Camelo.

Entre el 1 de enero y el 30 de junio del 2025, los municipios después de Pereira con mayor número de casos por lesiones personales fueron Dosquebradas con 155 y Santa Rosa de Cabal con 48.

De los 711 casos, 400 fueron perpetrados con elementos contundentes, 102 con armas cortopunzantes y 87 con armas de fuego.

En el mismo periodo 2024, la cifra llegó a los 700 casos, pero en el caso de Pereira hubo un registro de 362 víctimas, Dosquebradas 164 y Santa Rosa de Cabal 59.

