Liga Colombiana Femenina: prográmese con los partidazos de la fecha 3 de cuadrangulares
Continúa el desarrollo de la fase con duelos emocionantes y rumbo a la semifinal.
Inicia este miércoles 13 de agosto la tercera jornada de los cuadrangulares de la Liga Colombiana Femenina con duelos destacados, entre ellos: Santa Fe vs. América Femenino y Millonarios vs. Atlético Nacional.
Dos encuentros darán comienzo a la jornada, ambos programados para jugarse en simultáneo. En el estadio El Campín, Independiente Santa Fe recibirá a América. Al mismo tiempo, en el estadio Raúl Miranda de Yumbo, Orsomarso se enfrentará a Internacional Palmira.
Cabe recordar que las Leonas no pudieron disputar el clásico capitalino, duelo que correspondía a la fecha 2, debido a los desmanes que se presentaron el pasado miércoles 6 de agosto entre las barras de Millonarios y Santa Fe, previo al concierto de la banda argentina Damas Gratis que se presentaban en el Movistar Arena de Bogotá.
La Dimayor dio a conocer la nueva fecha para el clásico femenino, el cual fue reprogramado para el próximo lunes 18 de agosto en el Estadio de Techo a partir de las 4:00 de la tarde. No solo se modificó el día y la hora, sino que también el escenario deportivo.
Por el momento, Orsomarso es quien lidera el Grupo A con 4 unidades, al obtener una victoria y un empate. Mientras que en el Grupo B, el líder es Atlético Nacional con 6 puntos, al conseguir dos victorias consecutivas.
Vale la pena mencionar que los equipos que terminen en el primer y segundo puesto de cada grupo, avanzarán a las semifinales a partidos de ida y vuelta, para en esta instancia encontrar a los finalistas.
Así se jugará la tercera jornada de los cuadrangulares
Una jornada que promete tener compromisos emocionantes.
Miércoles 13 de agosto
- Independiente Santa Fe VS. América
Hora: 5:00 p.m.
Estadio: El Campín
- Orsomarso vs. Internacional de Palmira
Hora: 5:00 p.m.
Estadio: Raúl Miranda de Yumbo
Jueves 14 de agosto
- Millonarios vs. Atlético Nacional
Hora: 3:00 p.m.
Estadio: Metropolitano de Techo
- Independiente Medellín VS. Deportivo Cali
Hora: 7:30 p.m.
Estadio: Atanasio Girardot