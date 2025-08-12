Liga Colombiana Femenina: prográmese con los partidazos de la fecha 3 de cuadrangulares

Inicia este miércoles 13 de agosto la tercera jornada de los cuadrangulares de la Liga Colombiana Femenina con duelos destacados, entre ellos: Santa Fe vs. América Femenino y Millonarios vs. Atlético Nacional.

Dos encuentros darán comienzo a la jornada, ambos programados para jugarse en simultáneo. En el estadio El Campín, Independiente Santa Fe recibirá a América. Al mismo tiempo, en el estadio Raúl Miranda de Yumbo, Orsomarso se enfrentará a Internacional Palmira.

¡Agéndate con las Leonas!



🏆 Fecha 4 - Cuadrangulares

🆚 América

🗓 Miércoles 13 de agosto de 2025

⏰ 5:00 pm

🏟 El Campín

🎟 Pronto disponible en @Tuboletaoficial.#VamosSantaFe 🇮🇩 pic.twitter.com/vmHgR4yNoN — Santa Fe Femenino (@LeonasSantaFe) August 11, 2025

Cabe recordar que las Leonas no pudieron disputar el clásico capitalino, duelo que correspondía a la fecha 2, debido a los desmanes que se presentaron el pasado miércoles 6 de agosto entre las barras de Millonarios y Santa Fe, previo al concierto de la banda argentina Damas Gratis que se presentaban en el Movistar Arena de Bogotá.

La Dimayor dio a conocer la nueva fecha para el clásico femenino, el cual fue reprogramado para el próximo lunes 18 de agosto en el Estadio de Techo a partir de las 4:00 de la tarde. No solo se modificó el día y la hora, sino que también el escenario deportivo.

La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 - 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑, informa que, debido al aplazamiento del clásico capitalino femenino entre Independiente Santa Fe y Millonarios FC correspondiente a la fecha 2 de los cuadrangulares… pic.twitter.com/X9jHjofnGh — DIMAYOR (@Dimayor) August 9, 2025

Por el momento, Orsomarso es quien lidera el Grupo A con 4 unidades, al obtener una victoria y un empate. Mientras que en el Grupo B, el líder es Atlético Nacional con 6 puntos, al conseguir dos victorias consecutivas.

Vale la pena mencionar que los equipos que terminen en el primer y segundo puesto de cada grupo, avanzarán a las semifinales a partidos de ida y vuelta, para en esta instancia encontrar a los finalistas.

Así se jugará la tercera jornada de los cuadrangulares

Una jornada que promete tener compromisos emocionantes.

Miércoles 13 de agosto

- Independiente Santa Fe VS. América

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: El Campín

- Orsomarso vs. Internacional de Palmira

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: Raúl Miranda de Yumbo

Jueves 14 de agosto

- Millonarios vs. Atlético Nacional

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

- Independiente Medellín VS. Deportivo Cali

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot