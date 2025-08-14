Polémica en Liga Femenina por racismo: Técnico de Santa Fe catalogó de “dramático” al de América

Santa Fe cayó en casa 0-1 ante América de Cali por la tercera fecha del cuadrangular B de la Liga Colombiana Femenina. En el último minuto de juego el partido tuvo que ser detenido por presuntos cantos racistas de la hinchada local, al cuerpo técnico del equipo caleño y a sus jugadoras, momento en los que incluso bajó el presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, a hablar con la delegación Escarlata.

De acuerdo con lo sucedido en el compromiso, la jueza central María Rodríguez fue advertida de lo sucedido en por la cuarta árbitra, quien activo el protocolo antirracismo de la FIFA y habló con las capitanas de ambos equipos. En la rueda de prensa hubo cruce de versiones por parte de los entrenadores ante lo sucedido.

Así mismo, el equipo americano emitió un comunicado a través de las redes sociales sobre estos actos en la Liga Colombiana Femenina 2025, que empañan el futbol femenino.

Esto dijo Carlos Hernández, DT de América de Cali

En la rueda de prensa tras el partido, el entrenador del equipo Escarlata se mostró visiblemente afectado por los insultos de algunos hinchas en contra de su equipo, en este espacio explotó.

“Esto enluta al fútbol. Este acto, contra nosotros, para las jugadoras negras de América, las profesionales, las de la cantera, para nuestra hinchada, para todos los negros. Esto no debe suceder, es increíble, inaudito, duele, soy orgulloso de mi raza, de mi familia, de mis padres, mis hijos que son negros, y venir a la capital a recibir ese maltrato de un indio, que ojalá no me lo encuentre en la calle, a ver si me dice, porque de pronto se me sale el negro", inició diciendo.

Por su parte, agregó: “Hoy hay dolor de patria, hay cosas más delicadas para que un desadaptado venga a decirme negro en la cancha, soy orgulloso, y orgulloso de mis negras que compiten como guerreras en la cancha. Esto es lamentable, venimos a un espectáculo deportivo” sobre lo sucedido al final de los 90 minutos.

La jugadora Nayeli Chará, quien también estuvo en este espacio, mencionó: “Es imposible que a estas alturas de la vida nos insulten a nosotros los negros. Pedimos más respeto a todas las hinchadas. Estamos orgullosos de ser negros” dalo que los cánticos no solo fueron para el cuerpo técnico, sino que también en contra de las jugadoras.

Lo expresado por el cuerpo técnico de Independiente Santa Fe

En la otra orilla, el técnico de Independiente Santa Fe, Omar Ramírez, no se mostró de acuerdo con lo expresado por el director técnico de América de Cali y comentó: “ Pongámonos serios, Carlos, que se ponga serio, pa’ qué se mete con el público, y el utilero también, no le dijeron negro. Yo he ido a Cali y nos tratan muy mal, y ya... es cierto que hay que atacar el racismo, pero lo de hoy no... que no sea dramático”, haciendo énfasis en que el suceso no fue tan grave y que el mismo provocó a la hinchada local.

Este protocolo de racismo implementado en este encuentro, fue emitido por la FIFA en la edición 74° del congreso estipulado por la máxima entidad del fútbol. El gesto de las manos cruzadas a la altura de las muñecas indica que se está siendo objeto de actos raciales en contra, lo que da la posibilidad a los equipos de darle la cara a esto y empoderar a las futbolistas.