Colombianos detenidos en frontera de EE.UU., en su nivel más bajo en 5 años

El número de migrantes colombianos detenidos en la frontera con Estados Unidos cayó en julio a su punto más bajo en casi cinco años.

Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), fueron arrestados 300 connacionales, la menor cifra del año fiscal 2025 y una de las más bajas desde 2019, excluyendo 2020, cuando la pandemia paralizó la movilidad global.

El contraste con cifras recientes es drástico: en diciembre de 2024, las detenciones de colombianos alcanzaron un récord histórico de 19.287 casos. Incluso así, los 300 arrestos de julio siguen superando los 190 registrados en todo 2018, según el Instituto de Política Migratoria (MPI).

La drástica caída se enmarca en la ofensiva del presidente Donald Trump contra la migración irregular. La portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, informó que en los primeros seis meses desde el regreso de Trump al poder, más de 300.000 inmigrantes indocumentados han sido detenidos.

En julio, CBP registró 24.628 arrestos en todo el país, la cifra mensual más baja desde que hay registros, superando el récord anterior de junio.

“En julio tuvimos el menor número de detenciones en un solo mes, la menor cifra en la frontera sur y el tercer mes consecutivo con cero liberaciones de inmigrantes en EE.UU.”, señaló Leavitt, quien aseguró que casi el 70% de los arrestados tenían cargos o condenas previas.