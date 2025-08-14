“Quieren que nos matemos entre nosotros, en esa trampa no podemos caer”: Petro por muerte de Miguel

En medio de la presentación de un proyecto de modernización del aeródromo de Bahía Solano, en el Chocó, el presidente Gustavo Petro se refirió al asesinato del senador Miguel Uribe cuyo cuerpo fue enterrado en la tarde de este miércoles 13 de agosto. El mandatario hizo un llamado a la ciudadanía para no dejarse ganar por el odio.

“No me quiero expresar demasiado, pero a veces uno cree que los gritos que salen desmadrados por la muerte de un senador es lo que quisieran que salieran los asesinos. Y de esto hay que reflexionar porque los asesinos pareciera que lo que quisieran, al matar, es que nos matemos entre nosotros mismos”, comenzó diciendo.

El mandatario fue enfático en advertir que, “en esa trampa no podemos caer porque ya la historia sí que nos ha enseñado durante décadas, yo diría siglos, lo que significa ese ‘matarnos entre nosotros mismos’. No se puede caer en la trampa de la violencia”.

Según Petro, tanto “los asesinos del senador Uribe, como los asesinos de tanta gente del pueblo colombiano, durante tantas décadas no pueden salir victoriosos. Cuando encienden el odio en el corazón de un colombiano, los que están ganando son los asesinos. Y ese colombiano debería saber que quien prende el odio en su corazón es realmente quien está matando a la gente en Colombia”.

El mandatario desde este territorio del Pacífico, también aprovechó para volverse a referir a las críticas de su homólogo estadounidense, Donald Trump, al señalar que, Bogotá es “uno de Los peores lugares del mundo”. Afirmó el presidente Petro que “hay que traerlo por aquí, que se vive muy bonito viendo el paisaje. Quién sabe si lo resista”.