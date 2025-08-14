Perú abre investigación a colombianos detenidos por “atentar a la soberanía nacional”

Los colombianos a los que se hace referencia son las personas que fueron detenidas por adelantar mediciones sin permiso en la isla de Chinería. En la foto los presidentes Gustavo Petro y Dina Boluarte. (Foto: Cortesía / Caracol Radio )

Con un comunicado, la cancillería peruana anunció que el Ministerio Público inició “una investigación preliminar a dos ciudadanos colombianos por el delito de atentado contra la soberanía nacional, así como ha dispuesto realizar una serie de diligencias pertinentes”.

Este anuncio hace parte de un nuevo episodio en las recientes tensiones fronterizas entre Colombia y Perú en relación a la soberanía de la región del Amazonas, en particular, de la isla de Chinería, en el distrito de Santa Rosa de Loreto.

Como parte de esto, el gobierno peruano reiteró su protesta “por la sucesión de actos de provocación que vienen siendo realizados por ciudadanos colombianos en el pueblo de Santa Rosa, ubicado en la isla Chineria, y que es capital del distrito de Santa Rosa de Loreto, los cuales dañan la relación bilateral peruano-colombiana, particularmente la armonía y el bienestar de nuestras comunidades fronterizas”.

A su vez rechazaron nuevamente “las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, que pretenden desconocer la soberanía y los legítimos actos de jurisdicción que ejerce el Perú sobre la Isla Chineria”

La cancillería peruana explica que esta isla es territorio peruano “conforme a lo establecido en el Tratado de Límites y Navegación Fluvial de 1922, las actas de la Comisión Mixta Demarcadora de 1928-1930, lo cual fue ratificado por el Protocolo de Amistad y Cooperación de Río de Janeiro de 1934”.

En medio de estas tensiones, el gobierno peruano pide al gobierno del presidente Gustavo Petro que “brinde la cooperación necesaria a fin de que se detenga de inmediato este tipo de acciones que no contribuyen a la histórica vinculación armónica que existe entre los pueblos fronterizos del Perú y de Colombia”.