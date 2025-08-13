Continúan siendo tensas las relaciones diplomáticas entre Colombia y Perú

La Policía Nacional de Perú detuvo a dos contratistas colombianos que se encontraban realizando trabajos de topografía y medición en la isla de Santa Rosa, la cual se encuentra en la frontera entre ambos países.

La Ministra de Transporte María Fernanda Rojas se pronunció sobre este hecho y anunció que: el inspector de la obra Juan Daniel Torrado ya se encuentra en Leticia, sin embargo, el topógrafo Carlos Sánchez y John Willington quien prestó el servicio de lancha continúan detenidos por las autoridades Peruanas.

Los colombianos dijeron haber sido enviados para realizar las mediciones relacionadas con la ampliación del muelle Victoria Regia en la ciudad de Leticia, sin embargo, fueron detenidos dado que estaban realizando los trabajos de topografía sin autorización.

Este hecho se suma a las actuales tensiones entre Colombia y Perú

El pasado jueves 7 de agosto el presidente Gustavo Petro viajó con parte de su gabinete y congresistas del Pacto Histórico a Leticia, en el Amazonas, para conmemorar los 206 años de la Batalla de Boyacá y hacer una declaración de Estado por la reciente tensión diplomática con Perú, a raíz de la soberanía de la Isla Santa Rosa.

En medio de su discurso, el mandatario aseguró que Perú no es el enemigo. Dijo que lo que se busca unir a la Nación alrededor de objetivos comunes.

El presidente de la República Gustavo Petro añadió que: “No es Perú el enemigo, pero eso no significa que entonces como antaño en el siglo 19, como antaño en el siglo 20, como antaño en las décadas pasadas nos dediquemos a perder territorio. Aquí Colombia ha decidido no matarse más entre sí. Lo que queremos aquí es unir la nación para bajo objetivos comunes, para resolver problemas comunes, y uno de esos es si podemos vivir en el planeta o no”.