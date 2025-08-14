Luciano Pons sobre del Bucaramanga: Tenemos un equipo para jugarle de igual a igual a cualquiera

El delantero argentino Luciano Pons dialogó con El VBar de Caracol Radio. El jugador se refirió al momento del Atlético Bucaramanga, que ha ganado sus últimos dos compromisos, elogió al campeonato colombiano y destacó el trabajo del entrenador Leonel Álvarez, entre otras cosas.

¿Bucaramanga ya está encarrilado?

“No, es un equipo que está trabajando día a día para ir mejorando, para tratar de asegurarse un lugar entre los ocho, que hace un año que el equipo no clasifica. El equipo de a poco va acomodándose, le juega de igual a igual a cualquier equipo”.

¿Ha cambiado mucho?

“Pasando los años uno también va cambiando, tratando de ocupar otros espacios que en la delantera no los ve. A partir de que empecé a jugar con David González en el Medellín empecé a jugar un poquito más retrasado, creo que lo vengo haciendo bastante bien. Leonel me pide que trate de mantenerme cerca del arco, me ha tratado de complementarme a mí mismo”.

¿Tiene algo especial para él el fútbol colombiano?

“El fútbol colombiano me encanta desde el primer día que llegué a Colombia, por el tema de que todos los jugadores son muy técnicos, todos los equipos son muy competitivos, tienen chance de clasificar hasta la última fecha del torneo. Chile el año pasado, lo he dicho cuando llegue al Bucaramanga, el jugador necesita continuidad para poder mostrarse, en Chile no la he encontrado, aceptando que no fue mi año. Sin continuidad menos ayuda. Desde que llegué a Bucaramanga el cuerpo técnico me dio la continuidad y confianza”.

¿Por qué en Colombia son protagonistas los jugadores mayores?

“Es importante, muchas veces a uno lo van a calificar por el tema de la edad, si uno es grande, ya está viejo, no va a servir. Se viene demostrando año tras año que eso no es verdad. Nunca bajar los brazos es algo importante, lo viene demostrando Dayro (Moreno) desde hace un tiempo; Rodallega el año pasado, goleador de la Liga con 14-15 goles, eso habla de lo bien que están los grandes, son competitivos como cualquier juvenil”.

¿Sienten que faltan jugadores?

“Algo que se dijo siempre que faltan refuerzos, delanteros, números 10. Llegaron muchos chicos en mitad de cancha, lo ha demostrado Charrupí, cuando Faber entra, lo hace de la mejor manera. El chico Medina debutó con un gol. Yo creo que el equipo está bien armado, tiene muchos recambios. A veces uno pide muchos jugadores y si no tienes torneos internacionales, son muchos jugadores para dos torneos. El equipo está bien, muy armado, con muchos recambios. Hemos trabajado y lo estamos demostrando, con este equipo fuimos a Brasil y le hemos ganado a un rival durísimo”.

¿Está para pelear título?

“Tenemos un gran equipo, pero vamos partido tras partido, el torneo de Colombia es muy largo y muy cambiante. El equipo está armándose y conformado para el primer objetivo, que es estar entre los ocho”.

¿Leonel Álvarez es muy diferente a los técnicos que ha tenido en Colombia?

“Sí, porque cada uno tiene su libreto, su forma de trabajar. Leonel tiene su manera, trabaja mucho la forma de jugar, asociar mucho al equipo, que mantengamos la posesión y que podamos romper siempre con los extremos nuestros, sabiendo que son muy rápidos, poder llegar al área rival con mucha gente. El equipo lo viene encontrando, viene encontrando esa labor que nos pide Leonel, en los últimos dos partidos ha sacado los 6 puntos, que es muy importante”.