Obras en la vía Paletará, Cauca, registran un avance del 30%, confirma Invías

Cauca

El Instituto Nacional de Vías entregó la pavimentación de 8 kilómetros del corredor de Paletará en el Cauca, en esta vía circulan alrededor de 3.265 vehículos diariamente. La obra total se encuentra en un 30% de avance, por lo que INVIAS intervendrá 41 kilómetros, rehabilitará 15 más, y hará el mantenimiento respectivo de todo el corredor.

Esta obra mejorará la seguridad vial de más de 400.000 habitantes de los departamentos del Cauca y Huila y beneficia la conectividad de las comunidades indígenas de los resguardos de Paletará y Kokonuco, y el acceso al Parque Nacional Natural de Puracé.Además, las obras actuales han generado 204 empleos favoreciendo la mano de obra local.

El director General de Invías, Jhon Jairo González dijo que: “Las obras que se adelantan brindan una solución sostenible al ingreso al Parque Nacional Natural de Puracé, fomentan la conectividad social y comercial del sur del país y facilitan la comercialización de productos como maíz, fríjol, azufre y derivados de la ganadería”.

¿Qué es INVIAS y cuál es su función?

El Instituto Nacional de Vías es una entidad del Gobierno que se encarga de cuidar, mejorar y construir carreteras en el país que no se realicen por concesiones privadas, esto quiere decir que el Instituto trabaja las vías que son administradas por el Estado Colombiano.

Dentro de estas obras se incluyen carreteras primarias las cuales son las rutas que conectan grandes ciudades y regiones, carreteras terciarias que son rutas que conectan veredas y zonas apartadas y de igual manera vías férreas y fluviales.

De igual manera, la ministra de Transporte, Mafe Rojas, dijo que “con la entrega de estos primeros 8 kilómetros del corredor del Paletará reafirmamos nuestro compromiso de conectar al Cauca y al Huila con vías seguras y dignas”.

Antecedentes del corredor del Paletará en Cauca

Para 2009, INVIAS incluyó la realización de este corredor en el programa de Corredores Arteriales de Competitividad. Esta ruta conecta a los departamentos del Cauca, Huila y Caquetá, por lo que el trayecto inicia en el municipio de Isnos ubicado en el suroccidente del Huila, pasa por el río Mazamorras y termina en Popayán. Esta obra contó con más de 80.700 millones de pesos, y se estimaba la pavimentación de 66 kilómetros. La obra de este corredor inició en diciembre de ese año.

Para julio de 2021 se realizó una visita del Gobierno departamental del Huila e Invías y anunciaron el relanzamiento del proyecto, en donde se pavimentarían 30 kilómetros del corredor entre Paletará, Isnos y Sombrerillos, y la inversión superó los 300.000 millones de pesos.Sin embargo, las obras se paralizaron y para octubre del 2022 se reinició la intervención del corredor.