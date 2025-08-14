Seguridad, vías, obras: principales necesidades de la población que analiza el Concejo de Manizales

Manizales

Los concejales de Manizales visitaron las comunas, veredas y corregimientos para conocer de primera mano las necesidades de la comunidad, pese a que el programa de la alcaldía ‘Gobierno en la calle’ las hace, no satisface a los habitantes, señala Julián García, concejal de la capital caldense, explica que el recorrido por la zona urbana y rural fue satisfactorio.

“La seguridad para los manizaleños es una problemática y la razón es que no hay suficientes policías, por lo que con la personería hemos hecho propuestas. El aseo, las personas no sacan las basuras a las horas indicadas o quienes no recogen los excrementos de sus mascotas y ha provocado incomodidad. La malla vial, afecta a la ciudadanía en general por los huecos, esta administración intenta organizar la malla vial que cuesta $ 80.000 millones, ya que la pasada no hizo nada por esto. Otro inconveniente es la que hacen los ediles e integrantes de juntas comunales que no tienen donde reunirse”.

Sobre la intervención a algunos parques de la ciudad y presunta tala de árboles, el concejal Héctor Fabio Delgado, explica que son posiciones subjetivas de la comunidad, ya que el alcalde Rojas ha declarado que no atentará contra las zonas verdes, sino que las mejorará sin generar daños al medio ambiente.

“La gente hizo muchas solicitudes de luminarias, inversión en infraestructura, instalación de cámaras de seguridad; en la zona rural solicitaron mejorar los servicios públicos, conectividad y la falta de programas sociales. La alcaldía ya adelanta algunas tareas pendientes. Acerca de la intervención a los parques es una posición muy subjetiva, hemos encontrado que hay conceptos técnicos de la alcaldía anunciando que en el Parque de las mascotas no habrá tala de árboles, no afectará un afloramiento de agua y tampoco los animales. Esperamos que la comunidad sea consciente de que las obras se requieren y deberían empaparse más al respecto para conocer lo que se haría”.

El 1 de octubre iniciará el tercer periodo de sesiones ordinarias en el Concejo de la ciudad de Manizales en el que solicitarán a la alcaldía el cumplimiento de estas necesidades elevadas por la comunidad.