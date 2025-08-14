Nuevo comandante en el Departamento de Policía de Santander. ¿Quién es?

Bucaramanga

Caracol Radio conoció en las últimas horas un documento oficial de la Policía Nacional en el que se confirman 19 traslados de comandantes y subcomandantes de la Policía Nacional. Entre ellos se confirma la salida del Coronel Carlos Efrén Fuelagán Cabrera y la llegada de Néstor Rodríguez Arévalo Montenegro, a la comandancia del Departamento de Policía de Santander.

El Coronel Carlos Efrén Fuelagán Cabrera, actual Comandante del Departamento de Policía de Santander, pasa a ser el comandante de la Policía en el departamento del Tolima.

Por su parte, el actual comandante del Departamento de Policía de Norte de Santander, el Coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, pasa a ser el comandante de la Policía en el departamento de Santander.

¿Quién es el Coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro nuevo comandante del departamento de la Policía en Santander?

El señor Coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, es oriundo del municipio de Campo Hermoso (Boyacá), padre de 3 hijos y con una trayectoria policial de 28 años de servicio, en diferentes regiones del país.

Inició su vida institucional en el departamento del Chocó, laboró por más de 15 años en la Dirección de Antinarcóticos en diferentes partes de la geografía colombiana en todas sus áreas desde lo preventivo hasta lo operativo, ha laborado como subcomandante y comandante encargado en el departamento de Arauca y en el último año, como comandante en Norte de Santander.

Lea también: Relevan al general que comandó operaciones militares en el Catatumbo. ¿Cómo deja la región?

Es especialista en Seguridad; adelantó en el exterior los cursos de Oficial de Comando y Estado Mayor, Operaciones Conjuntas y Operaciones Cívico Militares en Georgia - EE.UU. También en Colombia, de acuerdo con información de la Policía Nacional, adelantó los cursos de comando jungla, operaciones conjuntas, inteligencia y contrainteligencia policial y 15 semanarios y diplomados más.

En su hoja de vida reposan más de 37 condecoraciones y 164 felicitaciones, medallas y demás distintivos, que destacan su desempeño policial,

En los próximos días serán efectivos los traslados de la Policía Nacional

Los uniformados fueron notificados en la más reciente reunión con la Dirección Nacional de la Policía en la capital de república y se espera que en los próximos días se hagan efectivos estos traslados.

Ampliar

Podría interesarle: Festival Nacional del Requinto y la Guabina en Santander: programación del 13 al 17 de agosto

Otros cambios en la Policía Metropolitana en Bucaramanga

Este cambio, se une al conocido el pasado 6 de agosto, en el que se confirmó la llegada del general William Quintero Salazar como comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga (Mebuc) y la salida del brigadier general Henry Yesid Bello Cubides, quien asume comando en Cali.