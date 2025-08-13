Festival Nacional del Requinto y la Guabina en Santander: Ferias de Bolívar del 13 al 17 de agosto

Bucaramanga

Con una programación entre música, cultura, tradiciones y eventos gastronómicos, desde hoy miércoles 13 y hasta el domingo 17 de agosto, el municipio de Bolívar en Santander, será el escenario del Festival Nacional del Requinto y la Guabina en su edición n° 32, dentro del marco de sus ferias y fiestas.

El evento reúne a cientos de visitantes locales y nacionales, promoviendo el folclor, el turismo y la cultura de esta música en la región. El alcalde Róniver Raúl Pérez Galeano extendió la invitación a todos los santandereanos a ser parte de esta celebración de tradición en el departamento.

“Extiendo una cordial invitación a nuestras Ferias y Fiestas 2025 y Festival Nacional del Requinto y la Guabina. Estos serán cinco días, cinco días de tradición, de alegría, de música en vivo, de concursos, de mucho folclore, de artistas invitados que tenemos, de cabalgata, de cultura, de mucho sabor bolivarense. Los esperamos con los brazos abiertos aquí en nuestro municipio, porque en Bolívar, la cuna del folclor, como decimos con mucho orgullo, quien lo vive es quien realmente lo goza", expresó.

Programación Ferias y Festival Nacional del Requinto y la Guabina 2025 en Bolívar, Santander

Desde este miércoles 13 de agosto inician los eventos de la Feria de Bolívar 2025. ¡Pa’lla voy! es el lema que acompaña esta tradicional fiesta que cada año reúne a la comunidad para disfrutar de una gran variedad de actividades.

Miércoles 13 de agosto – Iniciando con Fuerza

5:00 A.M. – Despertar Bolivarense. El primer día de la feria comienza con el tradicional Despertar Bolivarense , una actividad que dará inicio a las celebraciones.

– Despertar Bolivarense. El primer día de la feria comienza con el tradicional , una actividad que dará inicio a las celebraciones. 6:00 A.M. – Feria Ganadera. Una gran exhibición de ganado, una de las actividades más esperadas por los amantes de la ganadería.

– Feria Ganadera. Una gran exhibición de ganado, una de las actividades más esperadas por los 7:00 A.M. – Brindis para ganaderos y comerciantes . Un momento de confraternidad y agradecimiento para los participantes.

– Brindis para . Un momento de confraternidad y agradecimiento para los participantes. 8:30 A.M. – Entrega de incentivos a ganaderos. Reconocimiento a los ganaderos más destacados de la región.

– Entrega de incentivos a ganaderos. de la región. 1:00 P.M. – Concurso del Lacero . El concurso del lacero es una de las competencias tradicionales que se lleva a cabo con la participación de los mejores laceristas de la región.

– . El concurso del lacero es una de las competencias tradicionales que se lleva a cabo con la participación de 3:00 P.M. – Concurso del Canastero . Este concurso destaca a los hábiles canasteros de Bolívar y sus alrededores.

– Concurso del . Este concurso destaca a los 10:00 P.M. – DJ en vivo. El primer día culmina con una fiesta llena de música y diversión.

Jueves 14 de agosto – Cultura y Tradición

5:00 A.M. – Despertar Bolivarense Nuevo día, nueva jornada llena de actividades.

– Despertar Bolivarense Nuevo día, nueva jornada llena de 9:00 A.M. – Concurso del Azadonero. Una prueba de destreza y habilidad para los agricultores de la región.

– Concurso del Azadonero. Una prueba de destreza y habilidad para los 1:00 P.M. – Concurso del Carguero . Destacando el esfuerzo y el trabajo de quienes transportan la carga en la zona rural.

– Concurso del . Destacando el esfuerzo y el trabajo de quienes transportan la carga en la zona rural. 4:00 P.M. – Revelaciones del Requinto . Un espacio para los nuevos talentos del requinto.

– Revelaciones del . Un espacio para los nuevos talentos del requinto. 10:00 P.M. – Verbena Popular. La verbena popular ofrecerá una noche llena de música, danzas y alegría.

Viernes 15 de agosto – Fiesta Popular

5:00 A.M. – Despertar Bolivarense. Arranca otro día cargado de actividades culturales.

– Despertar Bolivarense. Arranca otro día cargado de actividades culturales. 9:00 A.M. – Gran Cabalgata Campesina . Una colorida cabalgata que recorrerá las principales calles de Bolívar, con la participación de cientos de caballistas.

– Gran Cabalgata . Una colorida cabalgata que recorrerá las principales calles de Bolívar, con la participación de cientos de caballistas. 2:00 P.M. – 1ª Ronda Conjuntos Folclóricos. Un despliegue de música folclórica con los mejores grupos de la región.

– 1ª Ronda Conjuntos Folclóricos. Un despliegue de música folclórica con los mejores grupos de la región. 3:00 P.M. – Concurso del Raja Leña. El trabajo en la leña se convierte en una competencia llena de adrenalina.

– Concurso del Raja Leña. El trabajo en la leña se convierte en una competencia llena de adrenalina. 10:00 P.M. – Súper Concierto Popular:

– Súper Concierto Popular: La Pandilla del Río Bravo



Joaquín Guiller La música popular llenará la noche con dos grandes artistas.

Sábado 16 de agosto – Día del Campesino y Conciertos Internacionales

5:00 A.M. – Despertar Bolivarense. Un nuevo día comienza con el tradicional despertar.

– Despertar Bolivarense. Un nuevo día comienza con el tradicional despertar. 7:00 A.M. – Día del Campesino (Exposición Agrícola y Empresarial)Se llevará a cabo una exposición que resalta el trabajo agrícola y empresarial de la región.

– Día del Campesino (Exposición Agrícola y Empresarial)Se llevará a cabo una exposición que resalta el trabajo agrícola y empresarial de la región. 10:00 A.M. – Concurso del Molendero. Los molenderos competirán para demostrar su habilidad en esta tradicional actividad.

– Concurso del Molendero. Los molenderos competirán para demostrar su habilidad en esta tradicional actividad. 1:00 P.M. – Toma Folclórica Bolivarense. Una muestra de danzas y música folclórica que representa la identidad de Bolívar.

– Toma Folclórica Bolivarense. Una muestra de danzas y música folclórica que representa la identidad de Bolívar. 2:00 P.M. – Presentación de Reinas. Las candidatas al reinado de la Feria de Bolívar mostrarán su belleza y simpatía.

– Presentación de Reinas. Las candidatas al reinado de la Feria de Bolívar mostrarán su belleza y simpatía. 3:00 P.M. – Finalistas Revelaciones del Requinto. Los finalistas del concurso de requinto se presentarán en una muestra de talento musical.

– Finalistas Revelaciones del Requinto. Los finalistas del concurso de requinto se presentarán en una muestra de talento musical. 10:00 P.M. – Sorteo bono y Quema de pólvora. La jornada se cerrará con un gran sorteo y una espectacular quema de pólvora.

– Sorteo bono y Quema de pólvora. La jornada se cerrará con un gran sorteo y una espectacular quema de pólvora. 11:00 P.M. – Gran Concierto Internacional

– Gran Concierto Internacional Grupo Exterminador (México)

(México)

Martín Elías Jr (Colombia)Un concierto de talla internacional que promete encender la noche.

Domingo 17 de agosto – Cierre de la Feria