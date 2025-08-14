Relevan al general que comandó operaciones militares en el Catatumbo. ¿Cómo deja la región?

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

El general Giovanni Rodríguez León, quien deja el comando de la Segunda División del Ejército; el oficial ha estado al frente de la mayoría de las operaciones en el Catatumbo desde hace casi 2 años.

Asegura que durante este tiempo se lograron incautaciones de droga que golpearon las finanzas de los grupos armados ilegales en este territorio, en especial del ELN.

El general Rodríguez dice que durante los últimos meses, el Ejército debió responder a un nuevo esquema de ataques en contra de la fuerza pública ante lo cual debieron reaccionar.

A la II División del Ejército llega el general Rodolfo Morales quien deja el comando de la décima tercera brigada con jurisdicción en los departamentos de Cundinamarca y Tolima.

Ya conoce la región del Catatumbo porque fue comandante de la trigésima brigada con sede en Cúcuta.