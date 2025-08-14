Murió la mujer que resultó quemada en una residencia de la Galería de Manizales

Manizales

En Caracol Radio conocimos que en las últimas horas respecto al trágico suceso ocurrido cerca a la galería de Manizales, la mujer que había resultado con graves quemaduras en su cuerpo, desafortunadamente, falleció a causa de la severidad de sus lesiones.

La víctima, una joven de tan solo 27 años de edad, había sufrido quemaduras de primer y segundo grado. Según las primeras versiones, el agresor habría utilizado alcohol para prenderle fuego mientras ella se encontraba durmiendo. La zona más afectada por las llamas fue la de las piernas.

Presuntos motivos del hecho

Al parecer, el motivo del ataque habría sido una discusión previa, ya que la mujer no quería permanecer más en la habitación donde ocurrieron los hechos.

Las autoridades competentes se encuentran adelantando la investigación para esclarecer completamente lo sucedido y dar con el paradero del responsable de este lamentable crimen que enluta a la ciudad.

El secretario encargado de la oficina del Interior en Manizales, Juan Felipe Álvarez, confirmó el deceso de la víctima.

“Desde la administración municipal lamentamos profundamente el fallecimiento de una mujer de 27 años, quien fue reportada en la madrugada del martes 12 de agosto a las autoridades tras un hecho que aún es materia de investigación. La víctima hallada en una habitación de una residencia en el sector de la galería con quemaduras de en el 45% de su cuerpo. De inmediato recibió atención hospitalaria con todos los esfuerzos médicos posibles para preservar su vida. Sin embargo, la gravedad de sus heridas impidió su recuperación”, destacó el funcionario.

Información desde la institución hospitalaria

Desde el SES Hospital Universitario de Manizales destacaron que la mujer amaneció el miércoles muy delicada de salud y que falleció el mismo día aproximadamente a las 4 de la tarde debido a la gravedad de las heridas

Este caso ha generado gran conmoción en la comunidad, que exige justicia y celeridad en la captura del culpable.

“Las autoridades competentes adelantan las las investigaciones para esclarecer lo ocurrido, desde la alcaldía reiteramos nuestro compromiso con la protección de las mujeres y hacemos un llamado a reportar cualquier situación de violencia a través de nuestros canales de atención en la línea 1 2 3, opción tres”, destacó Juan Felipe Álvarez, secretario encargado de seguridad en Manizales.