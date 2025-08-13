“El incendio se originó al parecer de forma accidental”: Sec del Interior E de Manizales

Manizales

Autoridades revelan más detalles del caso donde una mujer resultó quemada en un 45% de su cuerpo. Según un informe preliminar al parecer las llamas se originaron accidentalmente y por eso no hay capturados en este hecho. Sin embargo, se están valorando más pruebas para determinar si fue un ataque o un suceso accidental

Las primeras versiones del hecho señalaban a un hombre de atentar contra una mujer y ocasionar múltiples heridas, sin embargo, al parecer en medio de un juego intimo entre la pareja al utilizar alcohol y otras sustancias se originó este incendio. Por esta versión las autoridades no capturaron al hombre, sin embargo, está vinculado a las investigaciones por estos hechos.

“Una pareja estaba en una residencia en el sector de la Galería, habían consumido bebidas embriagantes y algunas sustancias psicoactivas, se acostaron a dormir, pues se levantaron, tuvieron algún tipo de discusión y en medio de la discusión regaron alcohol y en la habitación estaban fumando y se prendió el colchón donde estaban estas dos personas, resultando mayoritariamente lesionada la mujer”, dijo Juan Felipe Álvarez, secretario del Interior de Manizales, quien aseguró además que están esperando que la mujer afectada se recupere y así se tome su declaración que será fundamental para esclarecer los hechos

La Policía Nacional fue consultada sobre estos mismos hechos y hasta el momento no han emitido un comunicado oficial sobre estos sucesos