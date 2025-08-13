En Manizales una mujer de 27 años sufrió quemaduras en al menos el 45% de su cuerpo

Manizales

Una mujer de 27 años sufrió quemaduras en al menos el 45% de su cuerpo, luego de que, presuntamente, un hombre le prendiera fuego mientras permanecían dentro de una residencia ubicada en la calle 20 con carrera 17 en la Galería de Manizales.

“El reporte que se tiene es de una persona que al parecer presenta quemaduras de primero y segundo grado. De inmediato se desplaza la ambulancia de Bomberos al sitio y el cual reporta a su llegada en la dirección calle 20, carrera 17 por el sector de la galería en una residencia del sector donde e ingresan y encuentran una pareja dentro de una habitación.” Dijo el comándate operativo de Bomberos de Manizales, Carlos Iván Arévalo

Según reportes de la comunidad la víctima era una trabajadora sexual que se encontraba en una de las habitaciones con un cliente, quien, al parecer, le roció alcohol y posteriormente le prendió fuego.

“En el interior de la habitación se incendió un colchón dentro de la vivienda y este genera un conato de incendio interno que fue controlado por ellos mismos y a raíz de esta conflagración que se presentó llegamos al lugar”, dijo Arévalo

Según lo que han informado el hombre involucrado ha negado la participación en este hecho

La mujer presentó quemaduras de primer y segundo grado en brazos, cuello y piernas

Será un juez de la república el que determine la culpabilidad o inocencia de está persona