Luis Sinisterra tendría acuerdo para llegar al fútbol brasileño: descartado para juego por Premier

Luis Sinisterra tiene las horas contadas para dejar el Bournemouth de la Premier League de Inglaterra. El colombiano, quien tuvo poca continuidad en la última temporada, producto de constantes lesiones, estaría muy cerca de emprender un nuevo reto en su carrera.

En los últimos días surgió la versión, desde prensa brasileña, que Cruzeiro había iniciado negociaciones para contar con sus servicios. El vicepresidente del club, Pedro Junio, confirmó los intereses y aseguró que jugaba un rol clave el técnico Leonardo Jardim, pues contaban con su aval.

“Trabajamos de forma muy confidencial, con la intensa implicación de Leonardo Jardim. Es un jugador interesante que forma parte de nuestros planes, pero solo discutiremos nombres una vez que esté fichado para evitar cualquier interferencia”, dijo al respecto.

Sinisterra, descartado para juego del Bournemouth, alista viaje a Brasil

En rueda de prensa, el técnico del club, el español Andoni Iraola, confirmó que el colombiano no viajará al norte de Inglaterra para el primer juego de la Premier League ante Liverpool, pese a que se encuentra en forma y ha estado entrenando en los últimos días con el grupo.

“Sinisterra está en una situación similar a la de Dango (Ouattara), ya que hay cierta incertidumbre sobre su futuro. Lo más probable es que no viaje, pero es cierto que ha entrenado con nosotros y que está en forma”, dijo Iraola este jueves en rueda de prensa.

Antes de la conferencia de prensa del técnico español, Sky Sports informó que Sinisterra tiene un acuerdo con Cruzeiro y “en los próximos días viajará a Brasil para sellarlo”. Se estima que el movimiento sea un préstamo por una temporada, mientras se discute si se incluye una cláusula de compra.

El colombiano fue comprado por el Bournemouth a mediados de 2024, procedente del Leeds United, a cambio de 24 millones de euros. Con los ‘Cherries’ disputó catorce partidos, marcó un gol y repartió una asistencia en una temporada marcada por los problemas musculares.