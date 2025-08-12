Luis Sinisterra podría dejar la Premier League para regresar a Sudamérica: revelan negociaciones

Luis Sinisterra ha tenido un paso por Europa de altos y bajos. En Feyennord de Países Bajos tuvo quizá su mejor nivel en el Viejo Continente, a pesar de haber sufrido una rotura de ligamento cruzado. Sin embargo, cuando fue transferido al Leeds de Inglaterra, y posteriormente al Bournemouth, las lesiones musculares y de otras índoles comenzaron a aparecer, lo que le fue quitando regularidad.

En la última campaña apenas pudo disputar 14 partidos con Las Cerezas, aportando 1 gol y 1 asistencia. A sus 26 años, se encuentra preparándose para su tercera temporada con Bournemouth, pero lastimosamente sufrió un problema en el muslo durante la pretemporada que le ha impedido jugar amistosos, por lo que se espera que esté disponible para el inicio de la Premier League.

“Sini ha empezado a entrenar con nosotros. Probablemente, era demasiado pronto para hoy, pero creo que podría haber jugado algunos minutos”, fueron las palabras del técnico Andoni Iraola cuando le preguntaron por el colombiano, luego del amistoso ante Real Sociedad del pasado 9 de agosto.

Sinisterra estaría en negociaciones con un equipo de Sudamérica

Este martes 12 de agosto, el periodista Samuel Venancio, del medio partidario Central da Toca, dio a conocer que el ex Once Caldas tiene negociaciones avanzadas con Cruzeiro de Brasil. En la publicación, hicieron un perfil con el recorrido del oriundo de Santander de Quilichao.

“En busca de extremos para reforzar la plantilla del entrenador Leonardo Jardim, el Cruzeiro ha avanzado en las negociaciones para fichar al colombiano Luis Sinisterra, de 26 años”, se lee en la publicación.

Así las cosas, se trataría de una solicitud del entrenador portugués para reforzar las bandas. Jardim ya ha tenido entre sus filas a otros colombianos como James Rodríguez o Falcao, ambos en el Mónaco. De momento, Cruzeiro no ha hecho contrataciones para la segunda parte del año.

De momento se desconoce si se trataría de una transferencia permanente o un posible préstamo. El valor de mercado de Sinisterra, según Transfermarkt, es de 15 millones de euros, mientras que Bournemouth pagó por sus servicios algo más de 23 millones de euros en julio de 2024.

Para el colombiano podría ser una oportunidad para ser titular fijo y llegar en buen nivel al Mundial 2026 con la Selección Colombia, pues hace parte del proceso de Néstor Lorenzo y ha sido llamado recurrentemente. Eso sí, si las lesiones se alejan y vuelve a mostrar el buen fútbol que lo llevó a la Premier League.