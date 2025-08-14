Técnico de Flamengo elogió la llegada de Jorge Carrascal, tras su debut en Copa Libertadores

Flamengo sacó ventaja en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América ante su rival, Internacional de Porto Alegre. El triunfo se dio por la mínima diferencia en esta serie de 180 minutos, en un partido muy cerrado que se disputó en el histórico estadio Maracaná de Río de Janeiro.

A pesar de la victoria, su técnico, Filipe Luís, quien fue figura de en la Selección Brasileña, quedó con un sin sabor por el desarrollo del segundo tiempo de su equipo en el que sufrió y tuvo que aguantar el resultado. El gol del triunfo para el equipo 'Rubro-Negro' llegó al minuto 28 con un cabezazo rastrero de Bruno Enrique tras un tiro de esquina.

Este compromiso, en el que estuvieron 68.483 espectadores para presenciar el duelo entre equipos brasileños, también fue el debut para el volante colombiano Jorge Carrascal, que llegó al club proveniente de Dinamo Moscú de Rusia. El cartagenero ingresó en el minuto 72 del partido en remplazo de Gonzalo Plata.

¿Cuáles fueron las palabras de Filipe Luís sobre Carrascal?

El entrenador brasileño de 41 años elogió a Carrascal en sus primeros minutos con el equipo brasileño, aunque lamentó que no hubiese podido desplegar más su fútbol, debido al momento del partido. “Un jugador que ya hemos visto tiene mucha calidad. Tiene un manejo de balón muy fino. Es cierto que entró en un momento del partido en el que nuestro equipo no dominaba, no le favorecía, y terminó desplazándose un poco más de la posición que habíamos planeado inicialmente para él”, inició diciendo

También mencionó que buscarán sacarle el mayor provecho y se convierta en un referente del plantel actual: “Quizás por querer demostrar su calidad, terminó perdiendo mucho su posición y no creando las situaciones que previmos que le permitirían ser más decisivo. Tenemos un jugador muy talentoso en nuestra plantilla, y lo estaremos desarrollando para que se convierta en uno de los favoritos de la afición en los próximos años“.

Carrascal, de 27 años, ya había estado en el banco de suplentes en el duelo en el que Flamengo superó a Mirassol 2-1 por la Liga de Brasil. Por su parte, regresó a la Libertadores luego de su último partido con River Plate, que data del 18 de agosto de 2021, por los cuartos de final vuelta de aquel torneo, ante Atlético Mineiro.

Otro colombiano, también estuvo presente en el partido entre Flamengo e Internacional, el delantero Rafael Santos Borré, por parte del equipo de Porto Alegre. El barranquillero, quien fue compañero de Carrascal en River Plate, ingresó a la cancha sobre los 78 minutos en reemplazo de Ricardo Mathias.

El compromiso también contó con la presencia del técnico de la Selección Brasileña, Carlo Ancelotti, quien vio el juego desde uno de los palcos del Maracaná. La serie se definirá el próximo miércoles 20 de agosto, día en el que se conocerá cuál de los dos equipos avanza a cuartos de final del certamen, donde se medirán ante Cerro Porteño (Paraguay) o Estudiantes de La Plata (Argentina).