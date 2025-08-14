Jhon Arias alista debut oficial frente a Manchester City por Premier League: fecha y hora

Wolverhampton arrancará la Premier League ante Manchester City. Se prevé el debut en un partido oficial del colombiano Jhon Arias, quien llegó como uno de los principales refuerzos del Los Lobos desde el fútbol brasileño, traspaso que se dio luego de su espectacular participación en el pasado Mundial de Clubes con Fluminense.

En la pretemporada que hizo el equipo dirigido por el portugués Vítor Pereira, el chocoano ya sumó sus primeros minutos, marcando gol en la derrota 2-1 con Girona y fue inicialista contra Celta de Vigo. Aun así han llovido duras críticas por parte de la prensa inglesa a su más reciente fichaje, sin embargo, el entrenador pidió paciencia para la adaptación del jugador al ritmo de la Liga Inglesa y explicó que llega al fútbol europeo de una liga muy diferente.

The first meeting with the gaffer 🤝



Watch Jhon's first week at the club 🎥 — Wolves (@Wolves) August 8, 2025

¿Cómo llegan Wolverhampton y Manchester City a este partido?

Este encuentro se da por la primera fecha de la Liga Inglesa. Wolves llega ante una mala pretemporada en la que perdió cuatro juegos y solamente empató uno. Su objetivo principal es mejorar su participación en este torneo, respecto a la temporada 2024-25 en la que terminó en la decimosexta casilla con 42 unidades, solo la mitad en comparación con 84 de Liverpool, que es el actual campeón. También espera mantener la categoría de primera división.

Por su parte, el gigante inglés, Manchester City, debe mejorar sus resultados frente a la temporada anterior, donde no fue protagonista en ninguna competición que disputó. Su mejor participación fue la final de la FA Cup en la que fue sorprendido por Crystal Palace. Se espera una mejora en los dirigidos por Pep Guardiola, teniendo en cuenta que cuenta en su plantel con figuras como Erling Haaland, Bernardo Silva, Rayan Cherki o Tijjani Reijnders, entre otros.

Fecha, hora y cómo seguir el posible debut de Arias con Wolves

Este partido entre Wolverhampton y Manchester City se jugará el sábado 16 de agosto a partir de las 11:30 a.m (hora colombiana). El más reciente antecedente entre estos dos equipos fue un triunfo para los “Citizens” por la mínima diferencia con gol de Kevin De Bruyne.

Viva los detalles del encuentro en caracol.com.co. Además, en Colombia, se podrá vivir a través de ESPN o Disney +.