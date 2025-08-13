¡Regresa la Premier League! ¿Cuándo se juega la primera fecha y qué colombianos estarán?

La Premier League, considerada por la gran mayoría de fanáticos del fútbol en el mundo como la mejor Liga de todas, comienza este fin de semana en su temporada 2025-2026.

A la fecha, pese a la salida de Luis Díaz del Liverpool, siete futbolistas colombianos estarán disputando este nuevo campeonato, ubicados en cinco distintos clubes de Inglaterra.

¿Qué colombianos estarán en la Premier 2025-2026?

Luis Sinisterra, muy cerca de llegar al Cruzeiro de Brasil, milita actualmente en el Bournemouth; Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, vigentes campeones de la FA Cup y de la Community Shield, están en el Crystal Palace; el joven Alexéi Rojas recibió la confianza de Mikel Arteta como tercer arquero del Arsenal; Ian Poveda ascendió con el Sunderland y Wolverhampton tiene en su nómina a Jhon Arias y a Yerson Mosquera, quien estará reapareciendo tras una delicada lesión en la rodilla.

¿Cómo se jugará la primera fecha de la Premier League?

El vigente campeón Liverpool será el encargado de abrir la Premier 2025-2026, recibiendo al Bournemouth este viernes a las 2:00PM. Manchester United Vs. Arsenal es el duelo que se roba todas las miradas el domingo a las 10:30AM.

Entretanto, los colombianos tendrán duros retos en su inicio de campeonato, Jhon Arias y Yerson Mosquera recibirán con el Wolverhampton al Manchester City el sábado; mientras que el domingo, Daniel Muñoz y Jefferson Lerma visitarán con el Crystal Palace al Chelsea, vigente campeón del mundo.

Viernes 15 de agosto

[2:00PM] Liverpool Vs. Bournemouth (Luis Díaz)

Sábado 16 de agosto

[6:30AM] Aston Villa Vs. Newcastle

[9:00AM] Brighton Vs. Fulham

[9:00AM] Sunderland (Ian Poveda) Vs. West Ham United

[9:00AM] Tottenham Vs. Burnley

[11:30AM] Wolverhampton (Jhon Arias y Yerson Mosquera) Vs. Manchester City

Domingo 17 de agosto

[8:00AM] Chelsea Vs. Crystal Palace (Daniel Muñoz y Jefferson Lerma)

[8:00AM] Nottingham Forest Vs. Brentford

[10:30AM] Manchester United Vs. Arsenal (Alexéi Rojas)

Lunes 18 de agosto

[2:00PM] Leeds United Vs. Everton