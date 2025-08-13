DT del Wolverhampton pide paciencia con Jhon Arias: “Necesita tiempo para adaptarse a la Premier”

Wolverhampton tendrá un duro debut en la Premier League 2025/2026, el equipo dirigido por el portugués Vítor Pereira se estrenará en la primera división de Inglaterra recibiendo al Manchester City.

El juego ante el equipo Pep Guardiola será este sábado en el Molineux Stadium, a partir de las 11:0AM, hora colombiana.

Los Wolves ficharon al colombiano Jhon Arias como el refuerzo estelar del equipo para esta temporada. El club pagó 22 millones de euros por el futbolista chocoano que brilló en el pasado Mundial de Clubes con el Fluminense de Brasil.

El colombiano ya sabe, incluso, lo que es marcar con el club de Inglaterra, puesto que se hizo presente en el marcador en la derrota 2-1 ante el Girona. En general, el club inglés no tuvo una buena pretemporada, sumando cuatro derrotas y apenas un empate.

¿Qué dijo el DT del Wolverhampton sobre Arias?

A pocos días de comenzar oficialmente la temporada, el portugués Vítor Pereira, director técnico del Wolverhampton, pidió paciencia en torno a Jhon Arias, haciendo énfasis en que el chocoano necesitará tiempo para adaptarse a la Premier League.

“Debemos ser conscientes de que Jhon Arias viene de una liga diferente y necesita tiempo para adaptarse. Necesita tiempo para comprenderlo, porque la Premier League es muy técnica, pero también muy física. El ritmo es muy intenso y le llevará un tiempo adaptarse”, comentó Pereira.

Y añadió al respecto: “Pero lo primero para Arias es conectar con sus compañeros, con el entrenador y con mi cuerpo técnico, y entender cómo les proponemos jugar como equipo y cómo aprovechar sus cualidades. Pero tiene muchas cualidades y estoy seguro de que nos ayudará mucho”.