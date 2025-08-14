Gloria Gaitán, hija de Jorge Eliecer Gaitán envía una carta al padre de Miguel Uribe: ¿Qué dijo?

Gloria Gaitán, hija del caudillo liberal, Jorge Eliecer Gaitán, expresó su inconformismo en una carta abierta a Miguel Uribe Londoño, padre del senador Miguel Uribe, tras la decisión de no permitir la presencia del presidente Gustavo Petro y miembros del gobierno en las exequias del senador.

Sostiene que estas circunstancias, deberían unir al país y que decisiones así, “excluyen una parte de la ciudadanía”.

“Más allá de las razones que lo motivaron, envía un mensaje que hiere a quienes apoyamos el llamado “Gobierno del Cambio” (...) Me entristece que, en un momento que debía unirnos en el dolor y en la reflexión, se haya trazado una línea que deja fuera a una parte de la ciudadanía“, expresó.

Asimismo, expresa que, a pesar de las diferencias que hay entre ellos en sus convicciones, el afecto prevalece sobre los desacuerdos políticos o religiosos.

“Tú, identificado con el pensamiento conservador; yo, revolucionaria y gaitanista; no católica, pero sí inspirada en la figura de Jesús como referente moral terrenal. Hemos sido, durante décadas, un ejemplo de que la amistad y el afecto pueden prevalecer sobre los desacuerdos políticos o religiosos”, afirmó.

Finalmente, en la carta dirigida al padre del senador Miguel Uribe, afirma que seguirá con la restauración moral y democrática que, según ella, necesita el país.

“Por mi parte, seguiré comprometida con la restauración moral y democrática que necesita nuestro país, con la justicia y con una paz que solo será posible si se sustenta en la equidad y en la dignidad de todos los ciudadanos”, agregó.