Gloria Gaitán, hija de Jorge Eliecer Gaitán envía una carta al padre de Miguel Uribe: ¿Qué dijo?
En la carta abierta, asegura que la decisión de la familia en excluir al presidente Gustavo Petro de las exequias podría profundizar más las divisiones del país.
Gloria Gaitán, hija del caudillo liberal, Jorge Eliecer Gaitán, expresó su inconformismo en una carta abierta a Miguel Uribe Londoño, padre del senador Miguel Uribe, tras la decisión de no permitir la presencia del presidente Gustavo Petro y miembros del gobierno en las exequias del senador.
Sostiene que estas circunstancias, deberían unir al país y que decisiones así, “excluyen una parte de la ciudadanía”.
“Más allá de las razones que lo motivaron, envía un mensaje que hiere a quienes apoyamos el llamado “Gobierno del Cambio” (...) Me entristece que, en un momento que debía unirnos en el dolor y en la reflexión, se haya trazado una línea que deja fuera a una parte de la ciudadanía“, expresó.
Asimismo, expresa que, a pesar de las diferencias que hay entre ellos en sus convicciones, el afecto prevalece sobre los desacuerdos políticos o religiosos.
“Tú, identificado con el pensamiento conservador; yo, revolucionaria y gaitanista; no católica, pero sí inspirada en la figura de Jesús como referente moral terrenal. Hemos sido, durante décadas, un ejemplo de que la amistad y el afecto pueden prevalecer sobre los desacuerdos políticos o religiosos”, afirmó.
Finalmente, en la carta dirigida al padre del senador Miguel Uribe, afirma que seguirá con la restauración moral y democrática que, según ella, necesita el país.
“Por mi parte, seguiré comprometida con la restauración moral y democrática que necesita nuestro país, con la justicia y con una paz que solo será posible si se sustenta en la equidad y en la dignidad de todos los ciudadanos”, agregó.